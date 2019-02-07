В 2019 году Новосибирский аффинажный завод собирается выйти на международные рынки для регулярной закупки африканского сырья для производства ценных металлов: золота, серебра и платины. Об этом 7 февраля на пресс-конференции сообщил генеральный директор завода Андрей Ергин, добавив, что сейчас компания планирует подать пакет документов для вступления на Шанхайскую и Дубайскую биржи металлов.

«В этом году мы предполагаем выйти на международный рынок, — заявил Андрей Ергин. — Мы уже аккредитованы на Лондонской бирже, и сейчас ведется работа по выходу на Шанхайскую и Дубайскую биржи ценных металлов. Это даст нам возможность заниматься внешнеторговой деятельностью в том числе наиболее полно использовать международную инфраструктуру для реализации своих планов. Пакет необходимых документов уже собран, он будет подан в соответствующие организации уже в текущем году».

По словам директора аффинажного завода, сейчас предприятие сильно зависит от отечественного сырья, добыча которого носит сезонный характер, это влияет на экономическую стабильность компании. Выход из ситуации руководству завода видится в том, чтобы наладить поставки заграничного сырья для аффинажа, например, из Африки.

«Мой опыт работы показал, что в Африке — таких странах как Гвинея и Гана — сырье есть. Однако там существуют и свои сложности, – отметил Андрей Ергин. – Проблемы могут возникнуть в силу особенностей законодательства африканских стран, где за сырье можно рассчитываться только местной валютой. Кроме того, в ряде стран действует ограничение на вывоз ценных металлов».

В связи с планирующимся выходом на международные рынки компания намерена ввести программу металотрейдинга, которая позволит закупать зарубежное сырье содержащее драгоценные металлы, изготавливать продукцию и в будущем реализовывать ее. Ранее компания заключала договоры, касающиеся только аффинирования.

«Мы хотим заниматься металлотрейдингом, потому что у рынка есть в этом потребность. Причем у западного она даже больше чем внутри России, а с введением санкций была блокирована работа многих компаний осуществлявших подобные международные проекты. Эта часть рынка освободилась, и мы хотели бы ее занять», – сообщил Андрей Ергин.

Акционерное Общество «Новосибирский аффинажный завод» (АО «НАЗ») — одно из ведущих аффинажных предприятий России, перерабатывающее минеральное и вторичное сырье, в котором содержатся драгоценные металлы. НАЗ выпускает аффинированное золото, серебро и другие драгоценные металлы в слитках, гранулах, порошке и других формах.

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