Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Бердске

Во время рабочей поездки в Бердск губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ по исполнению данных ранее поручений. Он посетил объекты социальной инфраструктуры и производственных предприятий территории.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, фабрика виниловых обоев «Элизиум» стала начальной точкой рабочей поездки губернатора Андрея Травникова в Бердск. Данный завод занимается производством обоев и разрабатывает собственную технологию по их изготовлению. Компания вышла на международный уровень по качеству произведённой продукции, используя в производстве сырьё высочайшего качества. По итогам осмотра производственных площадок глава региона дал поручение министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства рассмотреть на заседании совета по инвестициям Новосибирской области проект по развитию производства фабрики «Элизиум».

Также Андрей Травников побывал в Бердской центральной городской больнице. В 2018 из областного бюджета на проведение ремонтных работ в медучреждении было выделено более 25 млн рублей. Губернатор поставил задачу министерству здравоохранения, чтобы в первом полугодии 2019 начало работу стоматологическое отделение. Помещения уже готовы, осталось укомплектовать их необходимым оборудованием.

Особое внимание глава Новосибирской области уделил ходу строительства двух важных для Бердска объектов в микрорайоне «Южный» — детского сада на 220 мест и школы на 1100 мест.

К слову, в конце 2018 года к губернатору на личном приеме обратились жители Бердска с просьбой обеспечить транспортную доступность к новым объектам образования. Андрей Травников поручил минтрансу взять данный вопрос на контроль. Детсад должны сдать в эксплуатацию уже в сентябре 2019, поэтому к осени планируют построить дорогу и тротуары к зданию, а также провести все необходимые работы по благоустройству и освещению территории.

Строительство школы планируют завершить к 1 сентября 2020 года. К ней также должна быть построена автодорога с тротуарами. По информации пресс-службы регионального правительства, для того, чтобы не сорвать установленные сроки, необходимо до конца февраля завершить работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации этих объектов и приступить к возведению.

Андрей Травников ознакомился и с работой предприятия «Бердский электромеханический завод». Это стабильно работающее и динамично развивающееся машиностроительное производство создано в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли.

Стоит отметить, что Бердск стабильно занимает лидирующие места по многим экономическим показателям среди городских округов, уступая только Новосибирску. В 2018 году на развитие экономики и социальной сферы территории за счет всех источников финансирования было направлено более 8 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что организации и предприятия Бердска примут участие в реализации проекта «Академгородок 2.0». Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, ссылаясь на слова министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева.

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