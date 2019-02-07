Локоть назвал причину увольнения Дмитрия Рыбалко

На встрече с представителями СМИ 7 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что у муниципалитета накопилось немало вопросов к деятельности управления по жилищным вопросам мэрии, которые привели к увольнению его руководителя Дмитрия Рыбалко. В числе причин – итоги проверки городской контрольно-счетной палатой, а также предоставление квартиры без ремонта для семьи с ребёнком-инвалидом.

Целый ряд вопросов, заданных журналистами мэру Новосибирска Анатолию Локтю на встрече 7 февраля, был связан с проблемами, возникшими при распределении муниципального жилья. Первый вопрос касался ситуации, связанной с предоставлением семье Лялиных, воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, квартиры без ремонта. По словам мэра, сейчас семье выделено жильё из маневренного фонда мэрии Новосибирска, управлению по жилищным вопросам муниципалитета дано поручение отремонтировать квартиру на площади Калинина, чтобы семья могла жить в достойных условиях.

Другой вопрос касался проверки городской контрольно-счётной палаты, проверявшей эффективность программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Среди нарушений, обнаруженных аудиторами – наличие семи двухкомнатных квартир, которые приобретены за счёт муниципалитета, но так никому и не были предоставлены с 2015 года. Анатолий Локоть заявил, что дал поручение проанализировать все данные, предоставленные городской КСП.

По словам Анатолия Локтя, эти и другие обстоятельства стали основанием для увольнения руководителя управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрия Рыбалко. «Я принял решение, руководитель управления уволен, сейчас эта должность вакантная, обязанности исполняет его заместитель. Мы разбираемся и с актом проверки контрольно-счётной палаты, у нас есть свои замечания», — отметил мэр.

Ранее в мэрии сообщали, что Дмитрий Рыбалко, занимавший с 2014 года пост главы управления по жилищным вопросам мэрии, уволился по собственному желанию.

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