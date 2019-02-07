На встрече с представителями СМИ 7 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал информацию о том, что проект продления Дзержинской линии метро не прошёл главную государственную экспертизу. По словам мэра, претензии федеральной структуры носят технический характер, в настоящее время муниципалитет ведёт работу над их устранением и будет добиваться реализации проекта.

На встрече с журналистами 7 февраля в зале заседаний мэрии Новосибирска мэр города Анатолий Локоть прокомментировал появившуюся информацию о том, что главная государственная экспертиза отклонила проект продления Дзержинской линии метрополитена, о необходимости которого неоднократно говорили и городские, и областные власти.

«Я все совещания заканчиваю фразой – готовясь к Чемпионату мира по хоккею 2023 года, мы просто обязаны достроить Дзержинскую линию. Проблема заключается в чём – у нас есть проект, мы просмотрели его, актуализировали. Но формат документов в электронном виде был разработан в PDF-е, а этот формат сегодня не принимается. Вся коллизия заключается в необходимости приближения формата к сегодняшним требованиям, чтобы его признали. Больше замечаний нет, все остальные замечания ликвидированы. Это текущая работа. Я надеюсь, что на этот раз всё будет успешно», — объяснил причину решения главной государственной экспертизы мэр.

Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов, добавил, что сегодня вопрос строительства метро в Новосибирске продвигают различные политические силы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, у которого с мэром Новосибирска достигнуто взаимопонимание по этому вопросу.

Напомним, о том, что главная государственная экспертиза отклонила проект продления Дзержинской линии метро, сообщил 6 февраля руководитель департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов.

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