Каждый второй пассажир метро в Новосибирске пользуется мобильным интернетом

Компания МТС проанализировала потребление мобильного интернета в новосибирском метрополитене за год и выяснила, каковы предпочтения пассажиров разного возраста.

Как рассказали в пресс-службе МТС, в ходе исследования удалось выяснить, что каждый второй пассажир новосибирского метро активно пользуется интернетом, а именно листает ленты в соцсетях, смотрит клипы и оформляет покупки онлайн.

Среди молодежи самым популярным занятием в метро стал просмотр Instagram. Каждый второй пользователь хотя бы раз за время пути листал ленту или смотрел сторис. Также абоненты просматривают короткие видео на YouTube – музыкальные клипы, трейлеры новых фильмов и видеоуроки.

Примерно 40% пассажиров в возрасте до 25 лет успевает посмотреть в дороге 3-4 видео длительностью до трех минут каждое. У школьников на просмотр видео, социальных сетей, мессенджеров и музыкальных сервисов суммарно уходит 73% трафика, у студентов – только 60%.

В свою очередь, абоненты старше 25 лет чаще изучают в метро новости как в лентах ВКонтакте и Facebook, так и в приложениях новостных порталов. Более 50% «взрослых» пассажиров в дороге уделяют чтению новостей не менее 10 минут. Четверть абонентов в метро читают книги через специальные приложения, в том числе с помощью сервиса «MTS Books».

По данным пресс-службы МТС, время, за которое можно проехать новосибирское метро по основной ветке от «Заельцовской» до «Площади Маркса», составляет порядка 15 минут. В этот промежуток можно посмотреть от трех до пяти клипов на YouTube, прочитать семь самых важных новостей про Новосибирск или пролистать около 200 постов в социальных сетях.

За год интернет-трафик в метрополитене Новосибирска удвоился по сравнению с январем 2018. Число голосовых вызовов, которые новосибирцы и гости города совершают из подземки, выросло почти в полтора раза. Например, пассажиры станция «Площадь Ленина» скачали треть от общего интернет-трафика, потребленного в 2018 на территории всех остановок метрополитена.

Также в 1,7 раза за год вырос мобильный интернет-трафик абонентов МТС на станциях и на перегонах вблизи студенческих кластеров: «Октябрьская» и «Студенческая», через которые можно добраться до крупных новосибирских ВУЗов.

На рост трафика в метрополитене повлияло еще и появление сигнала мобильного интернета в тоннелях метрополитена. За счет этого семь перегонов между станциями «Карла Маркса» и «Заельцовская» сейчас генерируют на 45% больший объем трафика, чем годом ранее.

Сеть МТС появилась в новосибирском метро в 2002 году, обеспечив пассажиров связью на всех станциях. Скоростной интернет доступен также по всей линии станций метрополитена.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что спутниковое ТВ МТС и администрация Алтайского края подписали соглашение по предоставлению доступа к бесплатному просмотру 20 каналов первого и второго мультиплексов для жителей, оказавшихся вне зоны цифрового эфирного вещания.

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