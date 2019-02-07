Основные задачи работы министерства науки и инновационной политики Новосибирской области на 2019 год были рассмотрены на первом заседании коллегии ведомства, состоявшемся 7 февраля. Участники мероприятия рассмотрели первоначальный вариант системы управления реализации «Академгородка 2.0».

Участниками заседания коллегии стали представители органов власти региона, СО РАН, территориального управления министерства науки и высшего образования Новосибирской области и инновационных компаний, которые обсудили актуальные задачи в работе министерства и подходы к реализации научной политики в Новосибирской области.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. «В 2018 году правительством Новосибирской области и СО РАН в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина разработан план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок – «Академгородок 2.0». В этом году нам предстоит создать систему управления этим проектом», – подчеркнул Андрей Жуков.

С основным докладом на коллегии выступил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, который представил участникам заседания первую схему такой системы управления.

В соответствии с планом, руководство по реализации проекта будет возложено на специальный совет по науке и инновациям под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В подчинении совета будет находиться секритариат, президиум, а также проектный комитет по науке, который возглавит Андрей Жуков. В рамках комитета будет создано несколько рабочих групп по отраслям выполнения проекта: по науке (будут курировать Андрей Жуков, председатель СО РАН Валентин Пармон, Алексей Васильев), по энергетике и ЖКХ (будет курировать заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка), по транспортным вопросам (будет курировать первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков) и некоторые другие. Каждая рабочая группа будет концентрироваться на выполнение конкретных проектов программы «Академгородок 2.0», которые также будут распределены между группами в зависимости от отрасли.

Напомним, что 29 января в администрации Советского района прошло совещание с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который поручил создать общественный совет по развитию Академгородка при районной администрации.

Проект «Академгородок 2.0» или план развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований разработан по итогам совета по науке, который провел в новосибирском Академгородке президент РФ Владимир Путин 8 февраля 2018 года. После этого научными и образовательными организациями было разработано более 30 проектов в рамках плана развития Новосибирского научного центра. Якорный научный проект — Сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ — уже фигурирует в федеральном бюджете на следующий год. Первая очередь проекта по созданию уникальной научной установки класса мегасайнс в наукограде Кольцово должна быть завершена в 2024 году. В рамках Международного форума технологического развития «Технопром» Андрей Травников представил проект «Академгородок 2.0» Владимиру Путину. Тогда же проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации. В 2019 году Новосибирская область фактически приступила к его реализации.

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