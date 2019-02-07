Кредиторская задолженность медучреждений Кузбасса составила 1,7 млрд рублей

Реформа системы здравоохранения Кемеровской области началась в основном из-за долгов медицинских учреждений, сумма которых на 1 января 2019 года составила 1,7 млрд рублей.

О реформировании системы здравоохранения Кузбасса рассказала на пресс-конференции заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева.

По ее словам, решение по реформированию – это взвешенная и постоянная работа по анализу ситуации. Оно принято на основании экспертного мнения в лице главных специалистов минздрава РФ и представителей местного врачебного сообщества.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, реформа, в частности, начата из-за финансового состояния медицинских организаций Кузбасса. Так, на 1 января 2019 года кредиторская задолженность учреждений составила 1,7 млрд рублей. В связи с этим, власти уверены, что реформирование системы здравоохранения – это шаги по её выводу из кризиса, повышению качества и доступности медицинской помощи для кузбассовцев в виде возможности получать лечение в современных условиях с применением передовых методик и оборудования.

По инициативе Елены Малышевой в Кузбассе составлен реестр проектов в рамках реформы, всего их более 60. Это проекты по реорганизации больниц и медицинских служб; по ремонтам и строительству; проекты по созданию государственно-частного партнерства, кадровых и организационных вопросов.

Также замгубернатора отметила, что объединение и реорганизация служб носят технический характер, закрывать учреждения физически и сокращать медиков, учитывая их дефицит, никто не будет. Даже при перепрофилировании каких-либо больниц или отделений, речь идет об оптимизации площадей и административно управленческого персонала. Эта работа, как утверждает Елена Малышева, уже дает экономические результаты. Например, объединение учреждений, которое ведется на базе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 позволило за 1,5 месяца снизить просроченную кредиторскую задолженность присоединяемых больниц с 300 до 270 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что многопрофильный медицинский центр появится на базе новокузнецкой городской клинической больницы № 5. В него также войдут 2 детские больницы № 3 и № 4.

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