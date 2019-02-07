Глава Хакасии назначил себе советника по внутренней политике

Советником главы Хакасии Валентина Коновалова по внутренней политике стала Надежда Узунова. Сегодня, 7 февраля, ее первый рабочий день в новой должности.

Как сообщает информационное агентство «Хакасия», советником главы Хакасии по вопросам внутренней политики стала Надежда Узунова. Работы, как она утверждает, непочатый край. Столько же и планов.

Надежда Узунова родилась 17 мая 1981 года. С 2013 по 2014 годы обучалась. по президентской программе управленческих кадров в Красноярске. Окончила Сибирскую академию государственной службы в Новосибирске, а также училась в ХГУ им. Н.Ф. Катанова на экономическом факультете по специальности – менеджмент.

С 2003 по 2012 годы Надежда Узунова работала в медиагруппе «Юг Сибири». После устроилась в телерадиокомпанию РТС. В 2014 — получила должность начальника продвижения медиапроектов РТС. С 2012 по 2014 была коммерческим директором, автором и руководителем социальных внеэфирных мероприятий.

В ноябре 2018 года Надежда Узунова также была среди 7 кандидатов, претендовавших на должность уполномоченного по правам человека. Тогда пост достался юристу Марине Сивириной, защищавшей интересы КПРФ во время избирательной кампании.

Кроме того, общественный деятель и известная в Хакасии медиазвезда Надежда Узунова имеет медаль Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Она получила ее в 2017 году за проявленный гражданский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни, в период нахождения в зоне вооруженного противостояния в ДНР. В Донбасс новоиспеченный советник по внутренней политике ездила в составе делегации от Хакасии для того, чтобы оказать помощь покалеченным войной ребятишкам, которые в последствие отправились лечиться в Россию.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на сессии Верховного Совета Хакасии руководитель фракции КПРФ Роман Закорецкий сложил полномочия. Вместо него региональное отделение партии коммунистов возглавил Александр Семенов.

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