Руководитель недавно образованного министерства науки и инновационной политики Новосибирской области АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ в первом официальном интервью «Континенту Сибирь» рассказал о задачах ведомства на 2019 год, о взаимодействии научных, государственных и бизнес-структур в регионе, а также о своем видении реализации проекта «Академгородок 2.0».

— Алексей Владимирович, тяжело ли для вас прошел переход из научной среды в областную администрацию, тем более в ведомство, которое ранее не существовало?

— Так получилось, что я перешел на работу в министерство науки и инновационной политики (МНИИП НСО) после того, как четверть века провел в научном сообществе. Я прошел все ступени академических структур: сначала учился в СУНЦ НГУ, потом закончил университет и аспирантуру, много лет участвовал в проведении экспериментов на электрон-позитронных коллайдерах, работал над созданием детекторов в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН). После перешел в сферу организации науки, был ученым секретарем и заместителем директора ИЯФ. Я узнал изнутри, как устроена эта сфера деятельности и чем живет научное сообщество.

Конечно, когда мне поступило предложение возглавить профильное министерство, принять решение было непросто. Я понимал, что это совершенно новая сфера деятельности. Но в то же время это шанс участвовать в комплексном развитии Новосибирского научного центра (ННЦ). Масштабность стоящих сегодня задач по ускоренному научно-технологическому развитию требует усиления взаимодействия между органами государственной власти, исследовательским сообществом, реальным сектором экономики.

— В постановлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №222 «О предельной штатной численности МНИИП НСО» указано, что этот показатель для ведомства составляет 36 сотрудников (в том числе 2 замминистра). Сколько людей вы уже набрали? Каким вы видите соотношение чиновников и ученых в вашем министерстве?

— Пока процесс набора сотрудников в МНИИП НСО идёт не так динамично, как хотелось бы, но, по крайней мере, я уже не один: нас 7 человек, а также еще несколько сотрудников, которые работают в министерстве образования Новосибирской области и занимаются вопросами науки. В ближайшем будущем они также перейдут в наше ведомство.

Костяк, который есть сейчас, уже занимается выполнением задач, стоящих перед министерством. Конечно, до предельной штатной численности нам ещё далеко, но думаю, что через несколько месяцев мы наберем нужное количество для эффективной работы.

По поводу соотношения учёных и чиновников скажу, что первых в классическом понимании в министерстве быть просто не может, у нас нет должностей исследователей. Мы нацелены скорее на поиск организаторов, которые имеют серьезный опыт работы в исследовательской сфере, в инновационной деятельности. Таких сотрудников у нас будет большинство.

При этом не стоит забывать, что министерство выполняет комплексные задачи, для которых понадобятся специалисты, разбирающиеся в государственном управлении, юриспруденции, финансовых вопросах.

— Давайте поговорим о разграничении полномочий. Какова роль МНИИП НСО в структуре организации науки в регионе, ведь помимо вашего министерства есть еще СО РАН, Сибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ? Не будут ли эти ведомства дублировать полномочия? Как вы видите взаимодействие вашего министерства с этими институтами?

— Во всех упоминаемых вами ведомствах есть собственные положения и уставы, где всё четко прописано и разграничено, поэтому пересечений не будет. Большинство научных организаций на территории Новосибирской области подведомственны министерству науки и высшего образования Российской Федерации, находятся под научно-методическим руководством Российской академии наук. Полномочия и федерального министерства, и его территориального управления, и Академии наук четко определены. Появление регионального МНИИП никак не влияет на взаимодействие наших научных организаций с федеральными структурами. Какой-либо формальной связи между нашим ведомством и федеральным министерством науки нет, и это отражено в положении о создании МНИИП НСО.

Наши полномочия проистекают из комплектности задач, которые на нас возложены. Мы должны координировать взаимодействия различных организаций, которые занимаются исследованиями, разработками, образовательной и инновационной деятельностью на территории Новосибирской области. Это не только государственные организации разной ведомственной подчиненности, но и частные, инфраструктурные объекты, такие как технопарки. Наша задача – объединять их действия в рамках реализации масштабной программы развития ННЦ. Уже в феврале будет организован координационный совет при губернаторе Новосибирской области, созданы проектные комитеты с системой рабочих групп по тематическим направлениям. В состав этих органов войдут сотрудники всех тех организаций, которые вы затронули в своем вопросе. Центральная тема обсуждения на этих площадках – реализация программы «Академгородок 2.0», и организацией этой работы займется наше министерство.

— Еще 14 июня 2018 года Андрей Травников подписал распоряжение о том, что Андрей Жуков назначен ответственным за проект «Академгородок 2.0.». Не будут ли пересекаться ваши с ним полномочия?

— Андрей Жуков является одним из заместителей губернатора. Он курирует работу ряда органов исполнительной власти и структурных подразделений правительства Новосибирской области, среди которых – и наше министерство. Также Андрей Викторович остается ответственным за выполнение «Академгородка 2.0», так что в этом смысле ничего не поменялось, просто появился дополнительный инструмент в реализации задачи, которую на него возложил губернатор.

— Есть ли у вас понимание того, чем будет заниматься министерство в 2019 году?

— Безусловно, такое понимание есть. Набор задач, который перед нами стоит, связан не только с развитием ННЦ. Мы будем также частично заниматься вопросами, которыми до этого занималось областное министерство образования. Я говорю о различных региональных инструментах поддержки науки. Например, это конкурсы правительства Новосибирской области для молодых ученых, гранты на проведение исследований по приоритетным для региона направлениям, совместные конкурсы с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Последние появились в области несколько лет назад, и инициатива признана довольно успешной. В этом году мы будем ее продолжать. В этой деятельности МНИИП НСО находится в постоянном контакте с ведущими учеными экспертами СО РАН для того, чтобы корректировать меры поддержки.

Не менее важной задачей я вижу оказание помощи нашим организациям, молодым исследователям в получении федеральной поддержки для реализации своих проектов, программ развития. И в этом смысле мы планируем выполнять функцию некоего «информационного окна» — информировать наших молодых ученых и студентов об имеющихся федеральных возможностях получения средств на осуществление научной деятельности. Спектр этих программ очень широкий, а начинающему исследователю часто не легко разобраться в тех возможностях, которые есть, тем более, они часто меняются и совершенствуются.

Такая деятельность, помимо привлечения средств в регион, позволит лучше информировать о себе федеральный центр. Не секрет, что по заявкам, которые поступают из субъектов, в Москве делается вывод о том, насколько развит сектор научных разработок в том или ином регионе. Если заявок не поступает, то нет и активности. Значит, федеральные власти не видят заинтересованности научного сообщества в получении дополнительных ресурсов на проведение исследований. Мы должны сделать так, чтобы Новосибирская область выделялась на научно-инновационной карте нашей страны в соответствии со своим фактическим потенциалом.

Я считаю, что важной деятельностью, которой мы будем заниматься в 2019 году, является популяризация научных исследований. Регион заинтересован в том, чтобы информация о результатах научной деятельности организаций, об использовании этих результатов в реальном секторе экономики была известна и жителям региона, и на федеральном уровне. Одно из основных мероприятий – фестиваль науки NAUKA 0+, который уже несколько лет проходит осенью по всей стране. Надеюсь, что в этом году Новосибирская область станет одной из центральных региональных площадок этого форума. Но, конечно, важна и регулярная, системная работа в этом направлении.

Еще одно направление — участие в проведении выставок, форумов, коммуникационных площадок для экспертов, специалистов, представителей общественности. У нас есть линейка крупнейших форумов, которые имеют научную, инновационную и технологическую направленности: международный форум технологического развития «Технопром», площадка открытых коммуникаций OpenBio в наукограде Кольцово и другие конференции, в организационном сопровождении которых министерство тоже будут активно принимать участие.

Вместе с тем, наше ведомство занимается не только наукой, но и инновационной политикой. Здесь задача состоит в том, чтобы, цитируя своего федерального коллегу, «женить науку и экономику». Формы этого взаимодействия тоже меняются. Несколько десятков лет назад основную деятельность осуществляли прикладные институты и конструкторские бюро (КБ). Сейчас один из инструментов – это формирование востребованной инфраструктурной среды, условий и сервисов. Например, у нас в регионе создана целая сеть технопарков и они пользуются значительным спросом у бизнеса. Например, количество резидентов технопарка в Академгородке измеряется сотнями, и места для всех желающих уже не хватает. Объем выручки этих резидентов – десятки миллиардов рублей. Развитием этого направления МНИИП НСО тоже будет заниматься.

В осуществлении деятельности нашего ведомства необходимо понимать важную особенность. У научного сообщества есть целый спектр задач, которые ему интересны и которые оно умеет решать, у бизнес-сообщества есть свои задачи. А еще есть государство, в котором эти сообщества живут, и у которого – своя миссия и приоритеты. Вполне может оказаться, что эти множества задач, интересов и возможностей слабо пересекаются, а ведь развитие зависит от эффективности их взаимодействия. МНИИП НСО должно содействовать сотрудничеству этих сфер для наиболее комфортного и динамического развития науки, экономики и общества.

Мы должны стать маяком, который притягивает и бизнес, и науку, и инновационное производство развиваться на нашей территории. Для этого нужно создавать соответствующую инфраструктуру. Сюда же входит и заложенная академиком Лаврентьевым система подготовки кадров. Она довольно эффективно работает и производит большое количество квалифицированных высокообразованных исследователей. Они составляют некий резерв, который пока нередко находит свое применение за пределами региона, и который мы можем использовать. Причем речь идет, конечно, не только о Новосибирском государственном университете, но и о НГТУ, НГПУ, РАНХиГС и других образовательных структурах.

— Проект развития Новосибирского научного центра (ННЦ) ограничен по времени выполнения до 2024 года. Как вы думаете, реально ли за это время выполнить все указанные проекты?

— Надо понимать, что большинство проектов, которые входят в «Академгородок 2.0», предполагают создание уникальных и масштабных исследовательских инфраструктур. Это не рутинная производственная задача, которую можно поставить на поток. Поймите, что создание инновационной структуры – не только у нас, но и во всем мире – так не происходит. Само слово «новый», «инновационный» предполагает нечто такое, чего никто раньше никогда не делал. А как это сделать? С чего начать?

Прежде всего, мы отталкиваемся от масштабных задач, которые диктует сегодняшний день, наша экономическая, социальная и политическая реальность, Стратегия научно-технологического развития страны, в которой обозначены эти большие вызовы и определены приоритеты научно-технологического развития. В прошлом году такой анализ сделан при разработке стратегии социально-экономического развития Новосибирской области. Отталкиваясь от этих актуальных задач, от национальных приоритетов, мы смотрим, что может привнести фундаментальная наука, которая является генератором новых знаний и технологий для развития. А на основе этого формируется понимание, какая исследовательская и инновационная инфраструктура нужна для эффективного решения этих задач.

Этими двумя блоками вопросов сейчас активно занимаются инициаторы научных проектов программы «Академгородок 2.0». Сейчас эти проекты находятся на разных этапах проработанности по определению задач и приоритетов, и по пониманию того, как их можно выполнить. Сказать, что в рамках программы «Академгородок 2.0» есть 30 полностью разработанных и готовых к реализации проектов, только дайте деньги – не совсем правильно. Это длительный процесс,потому что нет готовых рецептов. Их нам никто не скажет, ни в каком учебнике или инструкции об этом прочитать нельзя. Нас ждет кропотливая квалифицированная работа научного сообщества, лучших специалистов и экспертов. Ряд флагманских проектов проходит этот путь первыми, и их опыт, как в сегодняшних условиях реализовывать масштабные научные проекты, обязательно будет учтен.

— Я думаю, что общественность «торопится», потому что в прошлом году было анонсировано: проект «Академгородок 2.0» должен быть выполнен до 2024 года. Как вы думаете, это действительно так или в течение этого времени будет выполнен первым этап, а в дальнейшем период реализации «Академгородка 2.0.» будет продлен?

— В 2024 году должен быть завершен первый этап реализации программы «Академгородок 2.0», ряда проектов. Например, в соответствии с дорожной картой реализации одного из флагманских проектов – ЦКП »СКИФ»: в 2024 году на нем уже должны будут начаться эксперименты. В целом же у каждого проекта свой цикл готовности и запуска. Поэтому я могу твердо сказать, что в 2024 году развитие Новосибирского научного центра не остановится, а будет продолжено.

— В научных кругах встречается мнение о том, что строящийся СКИФ не является наиболее передовым синхротроном в мире. Зачем строить не самую передовую установку? Оправданы ли в этом случае инвестиции?

— Не могу согласиться. СКИФ проектируется как установка с предельными параметрами, которые сегодня достижимы. Согласно данным, которым мы располагаем, она превосходит все действующие синхротроны в мире при этой энергии электронов в накопителе. Конечно, если энергия другая, то и параметры будут другие. Большинство синхротронов сейчас строятся именно на эту энергию – 3 ГэВ, она является оптимальной для широкого спектра исследовательских задач.

Я бы скорее обратил внимание на один важный момент. Год назад, во время встречи президента России Владимира Путина с учеными Сибирского отделения возникло обсуждение, какого поколения должна быть установка. Ответ был однозначным – самого последнего, иначе нет смысла. И то, что за этот год был проделан огромный объем исследовательской работы, был найден комплекс решений, как сделать сравнительно компактную, относительно зарубежных аналогов, установку с предельными параметрами – это, на мой взгляд, хорошая иллюстрация возможностей, квалификации наших ученых. И еще одно подтверждение реализуемости этого уникального проекта.

— Вы на своей пресс-конференции 17 января сообщили, что проект центра генетических исследований Института цитологии и генетики (ИЦиГ) идет в рамках конкурса. Запланированы ли еще какие-нибудь проекты ННЦ, проходящие по такой же схеме в 2019 году?

— Да, конечно. Это самые разнообразные ежегодные конкурсы. Наиболее известные инструменты поддержки исследований и разработок – федеральные целевые программы, программы научных фондов. Так, в 2018 году суммарный объем средств на поддержку исследований в рамках ФЦП »Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития», конкурсов Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований превысил 60 млрд. рублей. В 2019 году стартует нацпроект «Наука», в рамках которого также предусмотрены конкурсные мероприятия на разные меры поддержки исследовательских организаций

Как я уже говорил ранее, ФИЦ ИЦиГ СО РАН готовится принять участие в конкурсе на создание научного центра мирового уровня в области геномных исследований. Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН планирует участие в конкурсе на создание математических центров. Сейчас федеральное министерство разрабатывает соответствующую нормативную базу для проведения конкурсных процедур и в целом по реализации мероприятий нацпроекта.

— В декабре 2018 года в администрации Советского района прошли общественные слушания по проекту «Академгородок 2.0». Жители района высказали мнение о том, что Советскому району сейчас нужнее больницы, школы, жилье, дороги, а только потом уже научные центры. Как вы думаете, можно ли прийти к компромиссу в этом вопросе?

— Это вечный вопрос. Конечно, есть дефицит социальных объектов. Но проект «Академгородок 2.0» не противоречит этому запросу. Сделаю акцент на слове комплексность в плане развития ННЦ. Вместе с 30 научными проектами, которые вошли в разработанный в прошлом году план развития ННЦ, в него включены десятки социальных объектов. Это единый документ, который предусматривает строительство школ и детских садов, развитие транспортной инфраструктуры и системы здравоохранения.

Программа «Академгородок 2.0» является приоритетным для региона, и Губернатор регулярно обращает на это внимание членов Правительства Новосибирской области, руководителей органов исполнительной власти. Многие социальные объекты плана развития ННЦ включаются в региональные государственные программы, планируются к реализации в рамках региональных составляющих соответствующих национальных проектов.

Согласитесь, довольно неестественная ситуация: дефицит социальных объектов ликвидирован или даже заложено опережающее развитие в этой сфере, а научные проекты по каким-то причинам не реализованы. Сохранить сбалансированность — это задача, которая стоит перед руководством области и, конечно, перед нашим ведомством.

Если говорить об уровне информирования населения по исполнению «Академгородка 2.0», потенциал для ее совершенствования ещё не исчерпан. Тем не менее, вы, наверное, обратили внимание, насколько часто об этом говорит губернатор. Коллеги из СО РАН также регулярно информируют общественность об этой работе, рассказывают о тех задачах и решениях, которые они видят в рамках своих проектов. Буду содействовать тому, чтобы это взаимодействие было регулярным и системным.

Также я бы хотел успокоить все тех, кто боится, что гигантские стройки объектов типа СКИФ создадут дополнительные логистические проблемы, увеличат пробки на дорогах. Это ведь не первая масштабная стройка в стране, поэтому есть соответствующие стандарты организации таких работ. В ходе проектирования разрабатывается проект организации строительства, который как раз и призван минимизировать потенциальные неудобства для хозяйственной деятельности на территории, сложности для жителей. Если требуется – обустраиваются дополнительные коммуникации, дороги. Мои коллеги, которые осуществляют подготовку к созданию СКИФа в Кольцово, безусловно, рассматривают все эти вопросы при разработке проекта организации строительства.

— В октябре 2018 года председатель СО РАН Валентин Пармон отметил, что «Академгородок 2.0.» требует формирования общей агломерации – Академгородок, Бердск, Кольцово и Краснообск. Как вы относитесь к идее формирования такой агломерации? Возможно, на ваш взгляд, охват можно было бы увеличить за счет других территорий?

— Агломерационное соглашение подписано несколько лет назад, и оно охватывает гораздо больше, чем те территории, которые вы указали. Проект «Академгородок 2.0» — сокращенное название плана развития ННЦ – будет реализовываться на территории, входящей в состав 5 муниципальных образований. Вопрос об агломерации не является компетенцией нашего министерства, но, по мнению специалистов, в рамках именно этого соглашения возможна реализация комплексного плана развития. По моему мнению, сейчас каких-либо кардинальных действий по объединению этих территорий, например, в отдельное муниципальное образование точно не требуется.

— Не проиграет ли Академгородок от того, что синхротрон будут строить в Кольцово, а Центр генетических исследований в Краснообске? Ведь это ресурсы, инвестиции, инфраструктура, внимание прессы. Не пройдет ли все это мимо «проспекта Лаврентьева»?

— Конечно, нет, наоборот. Изначально проект «Академгородок 2.0» предполагал развитие не только верхней зоны Академгородка, но и территории в радиусе 10-20 км вокруг неё: Бердск, Кольцово, Краснообск, Новосибирский район. Без сомнения, большая часть объектов будет реализовываться вокруг исторического ядра. Здесь есть и квалифицированные кадры, и система подготовки на базе университета, и, конечно, сами институты, которые являются инициаторами большинства научных проектов. Однако значительная часть объектов будет создаваться и на новых территориях.

Я призываю мыслить более глобально и не ограничивается рамками верхней зоны Академгородка. «Академгородок 2.0» должен комплексно и сбалансированно развиваться на всех этих территориях. Потому что в противном случае ограниченность земельных ресурсов в какой-то момент может оказать деструктивное влияние на ту масштабную программу, которую мы замыслили. Для реализации больших проектов надо всегда выбирать масштабное поле. Не надо играть в хоккейной коробке в большой футбол.

— В административных структурах Академгородка признают, что организация основных институтов ННЦ (НГУ, СО РАН, Технопарк) сильно хаотизирована, их взаимодействие достаточно слабое и будет мешать реализации «Академгородка 2.0.». Согласны ли вы с этим утверждением? Нужно ли решать эту проблему? Каким образом?

— Я не думаю, что такая проблема действительно есть, и она какая-то системная. Обычно люди, коллективы организуются для того, чтобы совместно решать какие-либо важные задачи, и такая задача у нас сейчас появилась. В наших институтах сосредоточены мощные высококвалифицированные исследовательские команды мирового уровня, которые могут работать сообща. Большая задача позволит нацелить научные коллективы на ее решение, исключить возможные существенные противоречия. Я ощущаю заряженность научного сообщества на реализацию этого большого проекта.

— Ваши коллеги из ИЯФ рассказали нам, что вы являетесь первоклассным лыжником. Удается ли вам сейчас выбираться на лыжню? Как помогает ваша физическая подготовка в тяжелой административной работе?

— По естественным причинам занятия лыжами являются одним из самых массовых видов спорта в Сибири. В Академгородке лыжные прогулки — это целая культура, которая сохраняется и сегодня. Меня это увлечение тоже не обошло стороной. Для меня лыжные гонки наряду с плаванием – наиболее привлекательные виды физической активности. Я стараюсь поддерживать себя в форме. По мере возможностей, которые сейчас стали более ограничены, я стремлюсь регулярно выходить на лыжню, кстати, недавно даже в соревнованиях поучаствовал.

Мне кажется, что очень важно переключать виды нагрузки с умственной на физическую, а лыжи как раз это и позволяют сделать, на моей работе физической активности всё-таки не слишком много. Наконец, лично для меня лыжные гонки – это просто большое удовольствие, поэтому я ценю очень непродолжительные зимние месяцы в Сибири, когда появляется возможность покататься. Через месяц с небольшим всё начнет таять, на лыжню уже не выйдешь, и опять 8 месяцев ждать, когда же придет зима.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.