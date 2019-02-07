Ремонт взлетно-посадочной полосы Толмачево в Новосибирске завершат в 2022 году

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево в Новосибирске планируют завершить в 2022 году. Предварительная стоимость проекта составляет порядка 9 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области, проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы Толмачево был поддержан федеральной правительственной комиссией по транспорту.

В план реконструкции входит строительство нового перрона, соединительной рулежной дорожки, а также проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. По информации региональной пресс-службы, на эти цели планируется выделить около 9 млрд рублей. Причем завершить работы по приведению в надлежащий вид ВПП намерены уже в 2022 году.

Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы. Первая из них находится в ведении Минобороны РФ, вторая — Росавиации. В настоящее время ведутся работы по проектированию аэровокзального комплекса аэропорта. Проект планируется реализовать за счет частных инвестиций к 2025 году.

Толмачево — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Ранее «Континент Сибирь» писал, что в течение 2018 года аэропорт осуществил 24 548 самолёто-вылетов, из них за последний месяц — 2 566. С января по октябрь аэропорт Толмачёво обслужил 4 981 079 пассажиров. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 3 617 055, на международных — 1 364 024. В октябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 509 515 человек. На внутрироссийских и междугородних рейсах услугами аэропорта воспользовались 373 527 и 135 988 пассажиров соответственно.

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