В Новосибирске стартовали продажи второго дома ЖК «Расцветай на Гоголя»

Иван Петров
 
Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя»
Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя»

Новосибирская группа компаний «Расцветай» открыла продажи квартир второго дома класса «комфорт+» ЖК «Расцветай на Гоголя» 6 февраля 2019 года.

Как пояснили в ГК «Расцветай», одним из главных преимуществ жилого комплекса «Расцветай на Гоголя» можно считать его расположение. Он находится в Дзержинском районе Новосибирска, в месте с хорошо развитой социальной инфраструктурой: станции метро «Березовая роща», остановках общественного транспорта, крупных торговых сетях, детских садах и одной из лучших средних образовательных учреждений — школы №82. Как отмечают в ГК «Расцветай», жители  могут добраться до центра за 15 минут. Поездка в остальные районы Новосибирска тоже не займет много времени.

Стартовая стоимость квартир во второй очереди ЖК «Расцветай на Гоголя» – от 60 000 руб./кв.м. На выбор будущим жильцам предложены квартиры-студии площадью от 24кв.м, однокомнатные от 38 кв.м, двушки от 59 кв.м, трёхкомнатные квартиры от 82 кв.м. и четырехкомнатные студии площадью от 101 кв.м. Напомним, что для современных жителей мегаполиса, ценящих комфорт, ЖК «Расцветай на Гоголя» предлагает новый формат жилья – хайфлэты. Их характерной особенностью является высота потолков 5,6 метров и расположение на 25 клубном этаже. Срок сдачи объекта намечен на 4 квартал 2020 года.

Приватная огороженная территория с видеонаблюдением, помещения для круглосуточной охраны, въезд на охраняемую территорию по индивидуальным брелокам-датчикам, прозрачные входные группы — все эти факторы формируют в ЖК «Расцветай на Гоголя» атмосферу защищенности.

Покупая квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя», можно воспользоваться рассрочкой и ипотекой на льготных условиях от ведущих банков: Сбербанк, Газпром, ВТБ, Уралсиб и Левобережный.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать по телефону: 8 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
гоголя.рф

В офисах продаж
ул. Гоголя, 211 (стройплощадка)
ул. Фрунзе,228, офис №23

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

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