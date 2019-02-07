В Новосибирске стартовали продажи второго дома ЖК «Расцветай на Гоголя»

Новосибирская группа компаний «Расцветай» открыла продажи квартир второго дома класса «комфорт+» ЖК «Расцветай на Гоголя» 6 февраля 2019 года.

Как пояснили в ГК «Расцветай», одним из главных преимуществ жилого комплекса «Расцветай на Гоголя» можно считать его расположение. Он находится в Дзержинском районе Новосибирска, в месте с хорошо развитой социальной инфраструктурой: станции метро «Березовая роща», остановках общественного транспорта, крупных торговых сетях, детских садах и одной из лучших средних образовательных учреждений — школы №82. Как отмечают в ГК «Расцветай», жители могут добраться до центра за 15 минут. Поездка в остальные районы Новосибирска тоже не займет много времени.

Стартовая стоимость квартир во второй очереди ЖК «Расцветай на Гоголя» – от 60 000 руб./кв.м. На выбор будущим жильцам предложены квартиры-студии площадью от 24кв.м, однокомнатные от 38 кв.м, двушки от 59 кв.м, трёхкомнатные квартиры от 82 кв.м. и четырехкомнатные студии площадью от 101 кв.м. Напомним, что для современных жителей мегаполиса, ценящих комфорт, ЖК «Расцветай на Гоголя» предлагает новый формат жилья – хайфлэты. Их характерной особенностью является высота потолков 5,6 метров и расположение на 25 клубном этаже. Срок сдачи объекта намечен на 4 квартал 2020 года.

Приватная огороженная территория с видеонаблюдением, помещения для круглосуточной охраны, въезд на охраняемую территорию по индивидуальным брелокам-датчикам, прозрачные входные группы — все эти факторы формируют в ЖК «Расцветай на Гоголя» атмосферу защищенности.

Покупая квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя», можно воспользоваться рассрочкой и ипотекой на льготных условиях от ведущих банков: Сбербанк, Газпром, ВТБ, Уралсиб и Левобережный.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать по телефону: 8 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

гоголя.рф В офисах продаж

ул. Гоголя, 211 (стройплощадка)

ул. Фрунзе,228, офис №23 Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

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