Отечественная марка Lada удержала первое место по объему регистраций новых автомобилей в Сибирском федеральном округе по итогам 2018 года. При этом, дистанция между ней и ближайшими конкурентами — KIA и Hyundai – остается почти двукратной.

Первое место по количеству регистраций новых автомобилей в СФО осталось у «АвтоВАЗа». По итогам 2018 года в регионе было зарегистрировано свыше 20 тысяч новых «Лад», что на 29,3% больше, чем годом ранее. Марка сохранила 1 место во всех субъектах округа. Более того, именно Lada Vesta стала самой популярной моделью в Сибири с точки зрения регистраций новых автомобилей. За ней следуют 2190 Granta и 2191 Granta.

Второе место в списке заняла корейская марка KIA. Всего в регионе было зарегистрировано свыше 11 тысяч новых автомобилей этого бренда что на четверть больше, чем годом ранее. Основной объем продаж обеспечил бестселлер Rio. Однако марке есть, куда расти — в Алтайском крае она пока лишь 5-ая, а в Хакасии — 6-ая. Не удивительно, что именно в этих регионах марка активно ищет новых партнеров.

С минимальным отрывом от конкурента идет корейская марка Hyundai. Хотя ее темпы прироста менее впечатляющие — всего 15,9%. Локомотивами роста бренда выступают модели Creta и Solaris.

На четвертом месте располагается японская марка Toyota (+18,3%), а замыкает ТОП-5 французский Renault с достаточно скромным приростом в 3,6%. Основной объем продаж Toyota обеспечивают RAV4, Camry и Land Cruiser, а у Renault тянет Duster, от которого значительно отстают Kaptur и Logan. Больше всего французскую марку любят в Хакасии, где она занимает 3 место.

В свою очередь Toyota отлично себя чувствует в Иркутской области, где она уступает только «АвтоВАЗу», а также в Томской области (3 место). Вместе с тем, в Алтайском крае, несмотря на появление нового дилера, она только 7-ая.

Во второй «пятерке» рейтинга располагаются японский Nissan (+6%), немецкий Volkswagen (+24,3%), американский Chevrolet (-6,7%), чешская Skoda (+22%) и японская Mazda (+27%).

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