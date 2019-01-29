Политсовет новосибирского отделения «Единой России» определился с кандидатурой нового руководителя Общественной приемной председателя партии в Новосибирской области. Большинство членов политсовета проголосовали за депутата заксобрания Елену Тырину.

29 января во время партийной конференции новосибирского отделения «Единой России» прошло заседание политсовета партии, на котором было решено рекомендовать кандидатуру Елену Тырину на должность нового руководителя региональной Общественной приемной Дмитрия Медведева. Елена Тырина является заместителем председателя транспортного комитета заксобрания Новосибирской области. До избрания в региональный парламент была помощником экс-депутата, исполнительного директора «ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрия Пингасова.

Напомним, что Александр Кулинич, который с 2015 года руководил приемной, недавно добровольно покинул этот пост.

Кандидатуру Елены Тыриной должно утвердить федеральное руководство партии. до этого момента она будет возглавлять приемную в статусе временно исполняющей обязанности руководителя. До сегодняшнего дня врио главы приемной был экс-депутат заксобрания Николай Мамулат. Отметим, что он баллотируется в бизнес-омбудсмены Новосибирской области. Окончательно вопрос с региональным уполномоченным по правам предпринимателей решится на этой неделе, на сессии ЗС.

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