Сыр «Грюйер» хотят изготавливать в селе Ягодное Томской области

Мини-завод по производству элитного сыра откроется на базе роботизированного комплекса «Сибирское молоко» в Асиновском районе Томской области. Инвестиции в проект составят 30 млн рублей.

Как пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу аграрного центра Томской области, на заводе по производству элитного продукта планируют ежедневно перерабатывать одну тонну молока и получать до 100 кг сыра.

На сегодняшний день, здание для цеха уже построено, сейчас ведутся отделочные работы. В апреле начнется монтаж оборудования. Само производство сыра планируют запустить в мае 2019 года. Однако полакомиться первой продукцией будет можно только весной 2020. Связано это с особенностями производства молочного продукта, так как заложенный сыр созреет только через год. В общей сложности вложения в проект составят порядка30 млн рублей.

На томском заводе будут производить сыр «Грюйер». Как отметил директор компании «Сибирское молоко», Евгений Мезин, данный сорт сыра считается элитным в Швейцарии. Производится он из отборного коровьего молока, долгосозревающий, инвестиционно затратный, но зато обладает неповторимым вкусом с ореховым послевкусием.

Консультационную помощь при запуске цеха и отработке технологических особенностей будут оказывать профессора кафедры «Технология продуктов питания животного происхождения» Кемеровского государственного университета, а также Технологического института пищевой промышленности.

Стоит отметить, что сорт сыра назван в честь швейцарского города Грюйер. Этот продукт производят в кантонах Фрибур, Во, Невшатель, Юра и Берн. В 2001 году Грюйер получил сертификат AOC, согласно которому за ним окончательно закрепился статус швейцарского сорта.

К слову, в магазинах сыр «Грюйер» можно купить в среднем за 500 рублей. Такова цена за 200 грамм элитного продукта.

Напомним, не так давно «Континент Сибирь» писал, что новосибирский завод «Сибиар» открыл новую производственную линию заполнения аэрозольных баллонов. Ее стоимость составила 102 млн. рублей.

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