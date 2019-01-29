Среди новых членов президиума политсовета новосибирского отделения ЕР — первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, руководитель МУП «Горводоканал» Юрий Похил, руководитель ЗАО «Первый строительный фонд», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов.

29 января в Новосибирске проходит региональная партконференция «Единой России». На повестке дня — досрочное прекращение полномочий и переизбрание расширенного президиума политсовета и политсовета НРО ЕР. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что президиум и политсовет новосибирской «Единой России» увеличивается на 10 человек — до 35 и 85 человек соответственно.

По результатам тайного голосования был утвержден новый состав президиума НРО «Единая Россия». В этот список вошли первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Гайдук, Майис Мамедов, Валентин Сичкарев, Елена Тырина, председатель комитета по социальной политике ЗС Игорь Гришунин. В президиум вошла депутат горсовета Новосибирска Екатерина Митряшина. Также в руководящий орган НРО ЕР вошли глава Колыванского района Евгений Артюхов, глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова, председатель Совета депутатов Карасукского района Юрий Объедко, главный врач ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» Анатолий Юданов и руководитель МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

Были и остались в президиуме политсовета новосибирского регионального отделения ЕР губернатор Новосибирской области Андрей Травников, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Городецкий и Владимир Лаптев, депутат Госдумы Виктор Игнатов, первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области и новый секретарь новосибирской ЕР Андрей Панфёров, вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко, депутаты заксобрания Новосибирской области Татьяна Есипова, Виктор Кушнир, Иван Мороз, председатель бюджетного комитета ЗС Александр Морозов, руководитель транспортного комитета ЗС Фёдор Николаев, глава комитета по культуре ЗС Вениамин Пак, глава строительного комитета ЗС Евгений Покровский. От горсовета Новосибирска в президиуме спикер Совета депутатов Дмитрий Асанцев, его заместитель Евгений Яковенко, глава комитета по городскому хозяйству Игорь Кудин, депутаты горсовета Новосибирска Игорь Титаренко. Кроме того, сохранили место в президиуме директор баганского сельхозпредприятия «Ивановское» Виктор Бамбух, исполнительный директор «Исторического общества Сибирского федерального округа» Екатерина Болдырева, главврач Новосибирского областного онкологического диспансера Олег Иванинский, руководитель регионального исполнительного комитета НРО ЕР Юлия Швец, министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев и глава Маслянинского района Новосибирской области Вячеслав Ярманов.

Напомним, что депутат Госдумы Александр Карелин ранее добровольно покинул президиум одновременно с экс-главой Общественной приемной председателя ЕР в Новосибирской области, депутатом заксобрания Александром Кулиничем.

Ротацию политсовета регионального отделения «Единой России» можно назвать символической. В него вошли 14 новых членов. Среди них депутаты заксобрания Елена Тырина и Зоя Родина, депутаты горсовета Новосибирска Сергей Трубников, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Александр Борматов, глава Искитимского района Олег Лагода, главный врач Новосибирской клинической районной больницы №1 Лада Шалыгина; гендиректор «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова, мэр Бердска Евгений Шестернин и другие. За политсовет делегаты голосовали списком.

Также на конференции прошло тайное голосование за нового руководителя регионального отделения партии. «Континент Сибирь» сообщал, что Валерий Ильенко взял самоотвод, секретарем НРО ЕР стал первый вице-спикер ЗС, руководитель фракции ЕР в ЗС Андрей Панферов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.