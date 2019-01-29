В Новосибирскую область планируется привлечь более 1 млрд. рублей из федерального бюджета для выполнения мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Деньги будут потрачены на реализацию проектов по ликвидации свалок в населенных пунктах, а также по сохранению лесов и водоемов в регионе. Об этом 29 января на пресс-конференции рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

«Мы предполагаем, что сможем привлечь на реализацию проектов на территории Новосибирской области более 1 млрд. рублей, это тот ориентир, к которому мы будем стремиться», — сказал Андрей Даниленко. Он отметил, что для выполнения проектов также предусмотрено софинансирование из регионального бюджета.

Министр рассказал, что в Новосибирской области будут реализовываться три проекта: сохранение лесов, сохранение уникальных водных объектов, а также федеральный проект «Чистая страна», который предполагает ликвидацию свалок в черте населенных пунктов. «Власти региона уже приступили к выполнению некоторых проектов, — сообщил Андрей Даниленко. — В частности, уже разработана документация по расчистке озер Довольное, Половинное и реки Баган в рамках федерального программы по сохранению уникальных водных объектов».

По словам Андрея Даниленко, важным для области является вопрос увеличения площади лесов. С этой целью власти региона включили в областной бюджет до 2021 года оснащение спецтехникой учреждений, которые отвечают за лесные хозяйства.

«В рамках проекта «Чистая страна», на 2020 год запланированы мероприятия на сумму 330 млн. рублей. Из них 318 млн. рублей будут выделены из федерального бюджета, — пояснил Андрей Даниленко. — Эти средства будут потрачены на ликвидацию крупных мусорных полигонов, находящихся в черте двух городов: Новосибирска и Барабинска».

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли решение создать лесопарковую зону вокруг Новосибирска общей площадью порядка 63 тыс. гектаров.

Национальный проект «Экология» был создан для решения накопившихся глобальных экологических проблем в России. Он объединяет 11 федеральных проектов со сроком реализации и достижения результатов в 2024 году. Общее финансирование проекта составит порядка 4 трлн. руб. Документ разработан для исполнения задач майского указа президента России.

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