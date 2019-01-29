Профессоры НГТУ испытали первый в мире полностью алюминиевый двигатель

Испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания прошли на аэродроме Мочище под Новосибирском. Благодаря отличным результатам ученые теперь смогут сделать меньший по габаритам образец двигателя.

Как сообщает пресс-служба НГТУ, алюминиевый двигатель прошел многочасовые испытания, которые подтвердили высокие эксплуатационные характеристики сверхпрочного покрытия, нанесенного на детали агрегата. По словам профессора кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ Ильи Зверкова, износа деталей фактически нет.

Полностью алюминиевый авиадвигатель, по данным пресс-службы вуза, был впервые представлен конструкторами НГТУ в январе 2018 года. Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес двигателя на 30-40 %. При этом расчетная мощность нового двигателя выросла на 40 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15 %. Экспериментальный двигатель испытывался на обычном автомобильном бензине АИ-95.

Алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Ученым НГТУ удалось заменить их на алюминиевые, с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования.

Параллельно с испытаниями шла работа по проектированию серийного образца двигателя. Разработчики остановились на V-образной схеме. Это позволило значительно сократить габариты мотора, что в последствии даст возможность устанавливать его на разные модели самолетов, а не только на ЯК-52. Новый двигатель сможет быть также установлен на самолеты Як-18Т, Ил-103 и Бе-103. Серийный двигатель будет эксплуатироваться на авиационном бензине Б-91, производство которого возобновлено в России. Новый 200-сильный двигатель будет весить 98 кг, что как минимум на 30 % меньше, чем у стальных аналогов.

Сейчас идет изготовление деталей нового двигателя, который будет готов к началу лета 2019 года. Все основные детали нового двигателя отольют из алюминия в Новосибирске. Этом, уверены ученые, позволит отказаться от импортных комплектующих, которые использовались в экспериментальном агрегате.

Научно-технологическую поддержку в разработке оказывает Институт теоретической и прикладной механики СО РАН. Финансируется все это в основном за счет средств фонда «Возрождение отечественной авиации».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что производство первого в России «бесперебойника» начнется в Новосибирске в январе 2019 года. Благодаря этому повысится эффективность электроснабжения предприятий и целых городов.

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