Валерий Ильенко досрочно покинул пост секретаря новосибирской «Единой России». Делегаты региональной партийной конференции ЕР выбрали новым руководителем первого вице-спикера заксобрания Новосибирской области, главу фракции ЕР в ЗС Андрея Панферова.

В данный момент в Новосибирске проходит региональная партийная конференция «Единой России». На повестке дня — досрочное прекращение полномочий и избрание нового секретаря партийного отделения, а также расширенного президиума политсовета и политсовета НРО ЕР

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Валерий Ильенко, возглавляющий новосибирскую ЕР с 2014 года, решил не переизбираться секретарем НРО ЕР. До конференции он говорил корреспонденту редакции о том, что видит новым руководителем партийного отделения Андрея Панферова.

«В течение 5 лет я возглавлял региональное отделение партии. Оценку собственной работе давать не мне, ее могут дать члены партии. Но я чувствую удовлетворение от той поддержки, которую я ощущаю. Она была высказана на конференциях, которые проходили на местах, в районах. Я не буду выставлять свою кандидатуру, это взвешенное решение. Прошу прислушаться к моему мнению и поддержать кандидатуру Андрея Панферова. На мой взгляд, это кандидатура консолидирует всех. Мы его знаем как боевого офицера, как человека, который много работает в Законодательном собрании, знаем, как его ценят на округе, от которого он избирается», — обратился к делегатам на конференции Валерий Ильенко.

Во время конференции с просьбой проголосовать за Панферова выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Перед конференцией прошло заседание политсовета регионального отделения ЕР, который также поддержал кандидатуру Панферова.

«Буду работать с вами индивидуально, по-другому не привык. Те задачи, которые поставил Валерий Ильенко, мы обязаны решить. Потому что мы — партия, которая поддерживает президента, а президент у нас замечательный», — сказал в своем выступлении на конференции Андрей Панферов.

Выборы секретаря по правилам «Единой России» проходят на альтернативной основе. Конкурентом Панферову выступила председатель совета депутатов Каргатского района Новосибирской области, секретарь каргатского отделения партии Наталья Зубарева. На тайном голосовании она набрала 4 голоса, за Панферова — 173.

58-летний Андрей Панферов — бывший военный, с 2014 года возглавляет фракцию ЕР в региональном парламенте. Эту должность по результатам партийной конференции, скорее всего, ему придется оставить. Руководство объединением единороссов в ЗС вполне может взять на себя 60-летний Ильенко, который является вице-спикером заксобранием. Как он сам ранее отмечал в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь», он готов к этому, «если депутаты поддержат». Заседание фракции пройдет сегодня, 29 января.

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