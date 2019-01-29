Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НГТПП) приняла решение поддержать кандидатуру Николая Мамулата на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил президент НГТПП Юрий Бернадский.

Напомним, что на должность бизнес-омбудсмена претендуют юрист Наталья Пинигина и экс-депутат регионального Заксобрания Николай Мамулат. Выборы пройдут на сессии Законодательного собрания НСО, которая состоится в четверг, 31 января.

При этом до последнего времени ряд объединений предпринимателей сохраняли нейтралитет, не поддерживая ни Пинигину, ни Мамулата. «Еще определяемся», — говорили представители нескольких организаций в беседе с «Континентом Сибирь».

Сегодня руководство Новосибирской городской торгово-промышленной палаты составило официальное письмо в поддержку Николая Мамулата. Бумага уже направлена в адрес губернатора Новосибирской области и председателя регионального Заксобрания.

Президент НГТПП Юрий Бернадский рассказал «Континенту Сибирь», что буквально вчера было принято решение высказать поддержку Николаю Мамулату.

«Опыт у кандидатов достаточный, но мы убеждены, что работа эта не для слабонервных. Мамулат — офицер запаса, при этом он знает, что такое бизнес, долгое время работал в Заксобрании, — сказал Бернадский. — Я думаю, что он сможет отстаивать интересы предпринимателей во всех структурах и контрольно-надзорных органах. Письма в его поддержку мы уже составили», — добавил собеседник.

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