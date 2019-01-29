28 января президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ, в который вошел губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Соответствующее распоряжение главы государства появилось на официальном сайте президента РФ.
Помимо главы Новосибирской области в президиум Государственного совета вошли губернаторы Пензенской, Псковской, Ивановской, Тюменской и Магаданской областей, а также руководители Краснодарского и Ставропольского краев.
Напомним, что летом 2018 года членом президиума Государственного совета стал глава республики Бурятия. Также в декабре 2018 года Андрей Травников возглавил одну из рабочих групп в рамках Государственного совета по направлению «образование и наука».
Государственный совет при президенте РФ был образован в 2000 году. Он является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Для решения оперативных вопросов формируется президиум совета из восьми человек. Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации два раза в год.