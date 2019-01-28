Исследовательская организация «Институт Общественного мнения Анкетолог» провела исследование, посвящённое так называемому «закону Клишаса» — серии законопроектов, направленных на борьбу с «негативной» информацией. Если число сторонников и противников инициативы ответственности за «фейковые» новости примерно равно – 39% сторонников против 36% противников, то предложение об ответственности за «явное неуважение к обществу и государству» вызывает отрицательное отношение у 52% респондентов и положительное – только у 20%.

Более половины россиян не поддерживают так называемый «закон Клишаса». К такому выводу пришли специалисты исследовательской организации «Институт общественного мнения Анкетолог», опросившие на минувших выходных 1460 человек во всех федеральных округах России. Участникам опроса предлагалось оценить принятые Государственной думой 24 января два законопроекта, автором которых являлись депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, а также члены Совета федерации Людмила Бокова и Андрей Клишас, по фамилии которого СМИ и стали называть эти законопроекты.

Надо отметить, что резонансных законопроектов, предложенных этими парламентариями, было два. Первый касался введения ответственности за публикацию «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений» — так называемых «фейковых» новостей, он перед вынесением на сессию обсуждался на комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи (среди сибирских депутатов-членов комитета – представляющий «Единую Россию» Максим Кудрявцев). Содержание второго – введение административной ответственности вплоть до ареста до 15 суток за «распространение информации, содержащей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской федерации». Он рассматривался на комитете по государственному строительству и законодательству (Сибирский федеральный округ в нём также представляют «единороссы» Олег Быков и Даниил Бессарабов).

На заседании Государственной думы 24 января данная серия законопроектов была принята – фракция «Единая Россия» проголосовала за, ЛДПР и «Справедливая Россия» не голосовали, КПРФ проголосовала против. Как отметила в социальных сетях представляющая Новосибирскую область член фракции Вера Ганзя, «под этим предлогом мы можем получить такую цензуру, которая не снилась ни одному тоталитарному режиму. Я сама была не раз под огнем критики, когда мои слова извращали до неузнаваемости. Но мои обиды ничто в сравнении с угрозой, которую несут эти законы для свободы слова в нашей стране».

По данным опроса, относительное большинство респондентов одобряют введение ответственности за публикацию «фейковых» новостей – выбравших варианты «скорее положительно» и «определённо положительно» — 39 %, выбравших вариант «скорее отрицательно и определённо отрицательно» — 36%. В то же время вторая резонансная инициатива, закон «о неуважении к власти», вызывает негатив у 52% респондентов при 20% сторонников данной меры. По данным организаторов опроса, примерно 75% респондентов из Сибирского федерального округа считают, что подобные меры ограничивают свободу выражения мнения граждан России.

Ранее сообщалось, что «законы Клишаса» были поддержаны комитетами Государственной думы РФ.

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