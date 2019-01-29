Ближайшую неделю в Новосибирске продержатся сильные морозы

Запоздавшие «крещенские морозы» все-таки добрались до Новосибирска. По прогнозам синоптиков, конец января и начало февраля обещают быть холодными, температура может опуститься до -38 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в начале рабочей недели днём установится температура ниже –20 градусов, будет доминировать холодный антициклон. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -30 градусов и ниже.

К среде ожидается небольшое потепление, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет держаться на отметке -14 градусов. Затем вновь ударят 30-градусные морозы. И такое похолодание сохранится до конца недели.

В начале недели синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью 3 — 4 метра в секунду.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Андрея Деменева, на этой наделе в регионе будет преобладать обширный холодный антициклон, возможны морозные туманы. В первых числах февраля ожидается сильное похолодание, температура воздуха может опуститься до -38 градусов. Днем ожидается -25 градусов. Южные районы области, Маслянино и Искитим, окажутся в наиболее холодном секторе.

Сотрудники МЧС предупреждают, что в холодную погоду нужно быть особенно осторожными на дороге. При сильных морозах лучше отказаться от загородных поездок. Холода несут большие риски, поэтому на скользкой дороге водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а пешеходам – переходить улицу только на пешеходных переходах

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