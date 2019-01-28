Бухгалтер детского сада Новосибирска пойдет под суд за хищение 3,4 млн рублей

Прокурор Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера детского сада № 500. Ее обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, главный бухгалтер новосибирского детсада может отправиться за решетку. 33-летняя женщина попалась на хищении в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2017 главный бухгалтер детского сада, злоупотребляя доверием директора учреждения и используя ее электронную подпись, изготовила подложные электронные документы. В них она намеренно завысила размер своей заработной платы. Кроме того, женщина таким же образом подделала и платежные бумаги, с помощью которых перечисляла деньги по несуществующим обязательствам со счета детского сада на банковские счета своего мужа.

На основании указанных подложных электронных документов обвиняемая похитила денежные средства, принадлежащие детскому саду. Размер ущерба составил 3,4 млн рублей.

Похищенные деньги «не чистый на руку» главный бухгалтер так и не возместила учреждению.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска.

Напомним, не так давно «Континент Сибирь» писал, что прокуратурой Новосибирской области направлены в суд два уголовных дела о хищении из бюджета Новосибирской области денег, предназначавшихся для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.