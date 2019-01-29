Как стало известно «Континенту Сибирь», официальный дилер BMW и KIA в Омске — автоцентр «БАРС» в скором времени запустит отдельное направление по автомобилям с пробегом под брендом «БАРС-АВТОЭКСПЕРТ».

Компания «БАРС», учредителем которой является Виталий Ольшанский, в скором времени откроет в Омске салон по реализации автомобилей с пробегом. Он будет расположен в автосалоне на 2-ой Кольцевой улице. Ранее в указанном здании находился салон компании Carlight, а до этого — дилерский центр Mazda и Mitsubishi новосибирской группы компаний «МАКС Моторс». Информация о запуске салона автомобилей с пробегом на этой площадке размещена в официальных аккаунтах «БАРС-АВТОЭКСПЕРТ» в социальных сетях. Подробности о проекте пока не сообщаются.

Напомним, что основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» ранее являлась самым крупным по портфелю брендов в Сибири. До 2009 года «МАКС Моторс» официально представлял в Новосибирске бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы». Пик роста портфеля компании пришелся на 2009–2011 годы, когда она стала также официальным дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada. Оказавшись в сложном финансовом положении, с августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась всех представляемых ею брендов. Наиболее громким был «развод» с российским дистрибьютором Jaguar Land Rover, который созывал пресс-конференцию в Новосибирске в отеле Marriott, на которой обвинил учредителей «МАКС Моторс» в якобы имевшем месте воровстве автомобилей. После закрытия салонов большинство юрлиц группы компаний «МАКС Моторс» были признаны банкротами и сейчас находятся в стадии конкурсного управления.

В январе 2019 года суд постановил взыскать более 167 млн рублей с группы компаний «МАКС Моторс» в пользу банка ВТБ. Еще 135,3 млн рублей в дополнение к основной сумме долга составила неустойка. Эти суммы в том числе касались юрлиц, на которых велся бизнес группы компаний в Омске.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.