Россельхозбанк предоставил аграриям Новосибирской области 7,4 млрд рублей льготных кредитов

С начала 2018 года новосибирский филиал Россельхозбанка предоставил аграриям региона 7,4 млрд рублей на условиях льготного финансирования. Половина из них была направлена на реализацию инвестпроектов в области.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, в прошлом году банк предоставил владельцам агропромышленных предприятий почти 7,5 млрд рублей льготных кредитов. Это на 57% больше показателей 2017.

Россельхозбанк является основным участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей в Новосибирской области с 2017 года в рамках постановления правительства. Программа предоставила клиентам финансового учреждения возможность получения кредитных средств по ставке не более 5% годовых с целью реализации краткосрочных и инвестиционных проектов.

Банком ведется активная поддержка малых форм хозяйствования региона, в том числе в рамках программы льготного кредитования. В 2018 году на поддержку фермерских и личных подсобных хозяйств новосибирский филиал Россельхозбанка направил 855 млн рублей льготных кредитов.

Как отметил директор новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, механизм льготного кредитования хорошо зарекомендовал себя и востребован как у крупных предприятий, так и у организаций малого и среднего бизнеса. По сравнению с первым годом реализации программы в 2018 спрос клиентов на субсидируемые государством кредиты вырос более чем в два раза. Всего с момента запуска программы банк предоставил агропредприятиям области более 12 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в 2018 году новосибирский филиал Россельхозбанка выдал жителям области почти 1,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 млрд. рублей. Это в 2,3 раза больше, чем было в 2017.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.