Мэр Новосибирска назвал сообщения о минировании терроризмом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своих страницах в социальных сетях рассказал о том, что 28 января на электронную почту 25 школ поступили сообщения о минировании. Он сам характеризует эти действия как терроризм, направленный на дестабилизацию ситуации в городе.

Мэр Анатолий Локоть на своих страницах в социальных сетях «Вконтакте» и Facebook прокомментировал ситуацию с массовыми эвакуациями в школах, больницах и учебных заведениях Новосибирска. По словам мэра, сообщения об угрозах были направлены на электронную почту 25 образовательных организаций Новосибирска. «Все учащиеся были эвакуированы. Специалисты с кинологами полностью проверили уже восемь школ города, в них восстановлен учебный процесс, в остальных проверка продолжается», — отметил Анатолий Локоть.

Глава города высоко оценил действия специалистов, занимающихся эвакуацией, отметив, что они действовали в рамках прописанного алгоритма. «Аналогичные ситуации происходят и в ряде других городов России. Я характеризую эти действия как терроризм. Это психологическое воздействие на нас – чтобы дестабилизировать общество, вызвать недовольство жителей. Мы принимаем все необходимые меры для безопасности граждан, наших детей, всех новосибирцев. Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к оперативным мероприятиям», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, сообщения о минировании с последующей эвакуацией больниц, школ и бизнес-центров появились утром 28 января.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.