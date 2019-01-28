Губернаторы Кузбасса и Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения состоялась в Москве в представительстве администрации Кемеровской области. Свои подписи в документе поставили главы регионов Сергей Цивилев и Виктор Томенко.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, соглашение предполагает сотрудничество Кузбасса и Алтайского края в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Сейчас стороны прорабатывают план конкретных мероприятий по реализации документа.

Как отметил Сергей Цивилев, с Алтайским краем существуют прочные и долгие экономические отношения. Например, на территории региона функционирует предприятие «Алтайвагон», входящее в структуру «Кемеровохиммаш». Две территории связаны исторически и культурно, также по линии сельского хозяйства и в области туризма. Подписанное соглашение укрепит взаимодействие и по части реализации майского указа президента РФ.

На сегодняшний день Кемеровская область и другие субъекты России заключили уже 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве. Среди них — Калининградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Оренбургская области, Севастополь, Москва, Якутия, Приморский, Хабаровский, Алтайский края, республики Татарстан и Тыва, а также Чукотский автономный округ.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия открытия Кузбасса до 1 апреля 2019 года будут заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и стратегическом партнерстве со всеми субъектами России. В частности, ряд новых документов о партнерстве с регионами планируется подписать в Сочи 14-15 февраля на Российском инвестиционном форуме.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета по празднованию 300-летия образования Кемеровской области. Его возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.