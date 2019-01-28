Выпускник НГТУ встал во главе министерства спорта республики Мордовия

Министерство спорта, молодежной политики и туризма республики Мордовия возглавил Александр Савилов. В прошлом, он окончил Новосибирский государственный технический университет.

Как сообщает пресс-служба НГТУ, указ о назначении новосибирца Александра Савилова министром спорта Мордовии подписал глава республики.

Александр Савилов родился в 1980 году в Новосибирске. После выпуска из новосибирского государственного технического университета он работал инженером в отделе кадров вуза, затем стал начальником департамента проектного управления Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Александр Савилов прошел программу подготовки руководителей объектов Олимпийских игр. Имеет более 10 лет опыта управления проектами, включая уникальный опыт управления проектом по проведению зимних Олимпийских игр в Сочи.

Во время ЧМ-2018 Александр Савилов руководил управлением по подготовке объектов и организации мероприятий оргкомитета «Россия-2018» в Саранске, являлся заместителем председателя оргкомитета.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что мэр Омска Оксана Фадина назначила нового заместителя и директора департамента имущественных отношений. Им стал 36-летний Дмитрий Махиня.

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