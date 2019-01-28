Города Сибири с раннего утра, 28 января, накрыла волна сообщений о якобы заминированных учреждениях. В основном, электронные письма приходили в больницы, школы, госучреждения и бизнес-центры.

По информации пресс-службы администрации Кузбасса, Кемерово так же, как и другие крупные города Сибири, оказался атакован сообщениями о заложенных бомбах. Электронные письма приходили в учреждения здравоохранения, школы, гостиницы и администрации. Однако, как отметили в пресс-службе, ни один из фактов данной угрозы не подтвердился.

По данным областного департамента охраны здоровья населения, электронные письма с сообщениями о заложенных взрывных устройствах поступили в 10 больниц Кемерова. Там сразу началась экстренная эвакуация пациентов и персонала. Из зданий были выведены почти 3 тыс. человек. В пяти учреждениях здравоохранения работа уже возобновлена.

Также, в некоторых кемеровских СМИ появились фото, на которых отображены тексты писем о минировании зданий. В них авторы предупреждают о заложенных бомбах, рекомендуют покинуть учреждение, чтобы спасти жизнь, и просят не повторять судьбу Магнитогорска.

В свою очередь, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют людям не поддаваться панике, а также проявить терпение и понимание в связи с проведением спецдействий при обследовании помещений.

Стоит отметить, что Кемеровская область стала не единственным регионом, где из-за массовых сообщений о заложенных бомбах эвакуируют людей. Аналогичные сообщения поступили в ряд учреждений Алтайского края, Омской и Новосибирской областей, Хакасии. Так, в Барнауле сотрудники спецслужб эвакуировали учащихся и педагогов 10 образовательных школ, а также сотрудников мэрии. А в Омске сообщения о минировании получили несколько лечебных заведений и департаменты города.

«28 января на электронные почты ряда предприятий, организаций и учреждений поступают анонимные письма о минировании. Правоохранительные органы совместно с органами исполнительной власти действуют в соответствии со своими полномочиями, ведется проверка каждого сообщения о «минировании» зданий. Проверки продолжаются. По состоянию на текущий момент признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуация находится на контроле у председателя антитеррористической комиссии региона Александра Буркова», — пояснили в пресс-службе правительства Омской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирске утром из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуировали 4 медучреждения и бизнес-цент «Кронос». В Хакасии же атаки телефонных террористов подверглись учащиеся 19 школ, работники детской поликлиники, а также сотрудники трёх министерств и правительства республики.

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