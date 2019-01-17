Анатолий Локоть назвал важнейшие задачи Новосибирска на ближайшую пятилетку

Основными задачами, стоящими перед администрацией Новосибирска в ближайшие годы, по-прежнему являются дорожно-транспортное развитие, озеленение города и строительство социальных объектов. Из новых вызовов — развитие Новосибирского научного центра и подготовка города к молодежному чемпионату мира по хоккею, что позволит решать городу насущные вопросы более комплексно и масштабно.

Стратегические задачи на ближайшую пятилетку, стоящие перед городом Новосибирском, были представлены главой города Анатолием Локтем на расширенном аппаратном совещании мэрии Новосибирска 15 января. Помимо представителей городских департаментов, участие в совещании приняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив и председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Анатолий Локоть начал свой доклад с описания наиболее амбициозных новосибирских проектов. Он подчеркнул, что они являются комплексными, а их исполнение займет не один год. «В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, — напомнил Анатолий Локоть. — Прежде всего нам предстоит подготовить для этого соответствующую инфраструктуру. Мы должны использовать этот шанс и изменить облик Новосибирска в лучшую сторону. Необходимо поставить под постоянный контроль строительство развязок, инженерных сетей в зоне будущей ледовой арены».

Мэр Новосибирска уверен, что сейчас наступил важнейший момент, который, вероятно, определит всю работу по проекту чемпионата и на который стоит обратить внимание соответствующим департаментам — это выделение непосредственных объектов, зон ответственности и поиск квалифицированных подрядчиков в рамках федерального законодательства.

«Все вопросы по организации молодежного чемпионата мы должны решать в тесном контакте с правительством Новосибирской области и федеральными органами власти, — сказал Анатолий Локоть. — По-другому с этой задачей не справиться».

Анатолий Локоть подчеркнул, что впервые за несколько лет город начинает строительство новой станции метрополитена на уже действующей линии. Для работы здесь потребуется четкая координация между строителями и предприятием «Новосибирский метрополитен». Помимо станции «Спортивная», очень важно закончить доработку проектно-сметной документации по продлению Дзержинской линии метро. «Я хочу, чтобы все услышали: без завершения Дзержинской линии метро нельзя считать, что мы подготовили транспортную инфраструктуру города к проведению чемпионата. Поэтому на нас лежит колоссальная ответственность, и времени осталось мало», — обратился к участникам заседания мэр Новосибирска.

По словам Анатолия Локтя, уже сейчас нужно сформировать программу до 2023 года поэтапного обновления подвижного состава общественного транспорта. Необходимо определить перечень нужной техники, найти варианты приобретения, в том числе оценить возможности участия в федеральных программах. «Также с соответствующими предложениями можно обратиться в правительство Новосибирской области, — отметил Анатолий Локоть, — ведь без поддержки регионального бюджета с этой задачей в одиночку Новосибирску не справиться».

Другим знаковым стратегическим направлением Анатолий Локоть назвал развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Мэр Новосибирска убежден, что решение федерального центра делает для города возможным рывок в развитии не только науки, но и в целом инфраструктуры Академгородка. «Запуская такие глобальные наукоемкие проекты, нельзя забывать о создании современных условий для жизни жителей Академгородка, — напомнил Анатолий Локоть. — Внимание этому вопросу не уделялось много лет, в том числе из-за сложностей, связанных с разграничением собственности на земельные участки. Руководящая роль в реализации проекта, безусловно, принадлежит региону, но нам предстоит выработать единую позицию по ряду вопросов». В связи с этим мэр Новосибирска поручил разработать визуализацию проекта реконструкции Новосибирского научного центра.

Кроме того, Анатолий Локоть сообщил, что администрация города продолжит развивать в Новосибирске три основных приоритетных направления: транспортная инфраструктура, социальная сфера и зеленые зоны. Так, до ближайшего Дня города должны быть завершены работы по первому этапу строительства новой дороги по улице Титова (участок 600 м). Также департамент транспорта в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведет работы на трех выездах из города (2-я Станционная, Кедровая и Гусинобродское шоссе).

«Важнейший вопрос в этом году — строительство железнодорожного переезда и участка, соединяющего улицы Фадеева и Гребенщикова, — отметил Анатолий Локоть. — Проблема перезрела, мы это знаем, и знают жители 4, 5 и 6-го микрорайонов. Сейчас важно грамотно приступить к работе и завершить ее в 2019 году».

Мэр Новосибирска также напомнил, что город не отказывается от реализации проекта городской электрички, поэтому разработка проектов транспортной и пешеходной инфраструктуры в зоне размещения будущих остановочных платформ продолжится.

Второе приоритетное направление — социальная сфера. В 2019 году должны быть сданы три здания новых школ — на жилмассивах «Чистая слобода», «Южно-Чемской» и на Плющихинском жилмассиве, каждое на 1100 мест. Продолжится строительство школы в Родниках. Анатолий Локоть сообщил, что запуск новой федеральной программы позволил Новосибирску выйти на ускоренные темпы строительства детских садов и пристроек с ясельными группами. В 2019 году в городе одновременно будут строить восемь объектов. К концу года планируется завершить строительство шести детских садов, из них два должны принять детей с 1 сентября.

Также мэр подчеркнул, что сегодня строительство социальных объектов ведется в основном на территориях, которые определены как самые болевые точки по загруженности учреждений либо нехватке мест. Однако Анатолий Локоть также добавил, что для соблюдения современных нормативов участки найти непросто, поэтому нужно выходить на работы по реконструкции старых школьных зданий.

В рамках развития зеленых зон продолжаются работы по созданию новых парков и реконструкции старых. «Так, в этом году начнутся работы по благоустройству Монумента Славы, а в Центральном парке будет создан сухой фонтан, — привел пример Анатолий Локоть. — Помимо этого, недавно губернатор Новосибирской области подписал постановление о строительстве в Новосибирске семи поликлиник. Они будут построены в новых развивающихся районах, где чувствуется острая нехватка медпомощи. Мэрия уже зарезервировала под них земельные участки».

После выступления мэра Новосибирска слово взял Андрей Травников. Он оценил работу городской администрации как успешную, а также заверил, что регион будет и дальше поддерживать проекты властей Новосибирска. «Задач много: текущих и стратегических, задач глобальных, федерального уровня, и тех, что беспокоят простых жителей нашего города. Взаимоотношения, которые сложились [между мэрией и областным правительством], позволят нам и дальше совместно с городскими властями эффективно решать проблемы Новосибирска, задачи по его развитию. Уверен, все, что запланировано, будет успешно выполнено. И к 2020 году мы подойдем с хорошими результатами и новыми глобальными планами», — заключил Андрей Травников.

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