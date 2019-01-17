Более 1 млн. кв.м. жилья было введено в Новосибирске в 2018 году

В прошлом году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн. 50 тыс. кв. метров жилья. Для сравнения, в 2017 эта цифра была немного меньше – 1 млн. 37 тыс. кв.м.

По информации, предоставленной управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии, в среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,65 кв. м.

Большую часть введенного жилья, 902 тыс. кв. метров, занимают многоэтажки, это порядка 80 домов. 138 тыс. кв. м. — 695 домов — доля индивидуального строительства. 10 тыс. кв. м. (6 домов) – малоэтажная постройка. Больше всего многоэтажек – 18 — возведено в Ленинском районе.

Значительная часть нового жилого фонда – каркасные дома. Это 65 % от общего количества построек. Из них 56 % – здания с монолитным каркасом, 4 % – со сборно-монолитным, а 5 % – со сборным.

На комплексных площадках введено 40 домов общей площадью без малого 350 тыс. кв. метров.

В общей сложности было построено и введено в эксплуатацию 17 164 квартиры. 19,8% от этого числа составили квартиры-студии. Их количество подобралось к цифре 3,4 тысячи. Почти 6 тысяч, преобладающее количество, более 34%, — это однокомнатные квартиры, чуть больше 5 тыс. – двухкомнатные, 2,4 тыс. – трехкомнатные и 306 квартир имеют четыре комнаты. Средняя площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию, с учетом балконов и лоджий, – 53,1 кв. м.

Практически 3,5 тыс. квартир в новостройках выполнены «под ключ». Их количество от общего числа введенных в эксплуатацию квартир — 20 %.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что дома жилищного комплекса «Новомарусино» будут достроены. Власти взяли процесс завершения работ под свой личный контроль.

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