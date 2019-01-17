17 января на пресс-конференции министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев рассказал о работе, проводимой региональным правительством, по участию в федеральном конкурсе на создание на своей территории научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ). Разработка модели НОЦ стала первым шагом в реализации проекта «Академгородок 2.0».

«В рамках национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0» наш регион направил в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложения и концепцию создания в Новосибирской области научно-образовательного центра. Он призван стать современным инструментом, обеспечивающим разработку и создание таких форм взаимодействия научных, образовательных и инновационных организаций, которые востребованы современной и будущей экономикой», – сообщил Алексей Васильев. Министр выразил уверенность, что это позволит обеспечить высокую динамику внедрения новых знаний и технологий в экономику и повысит ее глобальную конкурентоспособность по приоритетным направлениям научно-технологического развития и стратегически важным отраслям.

По словам Алексея Васильева, Новосибирская область объективно является одним из наиболее перспективных регионов для создания НОЦ в том понимании, как он определен в указе президента России Владимира Путина № 204 от 07 мая 2018 года. Здесь расположена территория с высокой концентрацией исследований и разработок, научным и образовательным ядром которой является Новосибирский Академгородок. При этом на компактной локализованной территории сосредоточено большое количество образовательных, научных, инновационных и высокотехнологичных производственных организаций, многие из которых являются национальными, а некоторые – мировыми лидерами в своей сфере деятельности, демонстрируя динамику по укреплению этих лидирующих позиций. Создание НОЦ будет финансироваться из федерального бюджета на конкурсной основе. Направленные регионом предложения и концепция будут использованы для рассмотрения федеральным центром заявок от потенциальных участников консорциумов НОЦ.

Алексей Васильев отметил, что одним из ключевых якорных участников НОЦ станет Новосибирский государственный университет, на базе которого будут созданы тематические и отраслевые консорциумы с привлечением крупнейших высокотехнологических компаний по шести ключевым направлениям. Среди них этих направлений – алгоритмы искусственного интеллекта и большие данные, биомедицина, катализ и химические технологии, новые материалы, нефтегазовый комплекс и энергетика, фотоника, генетические технологии.

Напомним, что создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе, является одной из задач, поставленных в майском указе президента России № 204.

Работа по реализации проекта «Академгородок 2.0» находится на личном контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Напомним, что кроме организации в регионе научно-образовательного центра, в план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок в качестве ключевого научного объекта входит также строительство Сибирского кольцевого источника фотонов – СКИФ, а также Центр генетических технологий.

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