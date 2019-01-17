Анатолий Локоть сохранил льготы новосибирцам предпенсионного возраста

В связи с изменениями пенсионного законодательства муниципальные льготы и меры социальной поддержки в Новосибирске будут сохранены для людей предпенсионного возраста. Женщины смогут ими воспользоваться с 55 лет, а мужчины – с 60.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, Анатолий Локоть подписал ряд документов по сохранению льгот горожанам предпенсионного возраста. Так, в городском бюджете предусмотрено 13 млн. рублей для обеспечения льготного проезда данной категории граждан.

Будут сохранены такие меры социальной поддержки, как сниженная ставка оплаты за пользование жилыми помещениями, компенсация расходов по оплате полива приусадебных участков одиноко проживающим пенсионерам, проезд в городском общественном пассажирском транспорте, а также льгота по земельному налогу и льготные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями.

Так, постановлением мэрии Новосибирска были внесены соответствующие изменения в перечень категорий граждан, проживающих в городе и имеющих право на ежемесячную денежную выплату при оплате проезда в городском общественном транспорте. Данный список дополнили новой категорией – «Граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин».

Кроме того, постановлением правительства Новосибирской области установлена стоимость месячного единого социального проездного билета и месячной активации «Социальной карты». Их стоимость с 1 января 2019 года составляет 180 рублей. На эти нужды из городской казны будет выделено 13 млн. рублей.

При этом, пресс-служба мэрии напоминает, что порядок назначения льготы сохранится в прежнем виде. Прием заявлений осуществляется через отделы социальной поддержки населения администраций районов Новосибирска. Более подробная информация размещена на официальном сайте МУП города Новосибирска «Пассажиртрансснаб».

Также льготы для людей предпенсионного возраста будут введены и в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги населению. В частности, речь идёт о работе банного хозяйства «Сибирячка». Если раньше в муниципальных банях льготы предоставлялись пожилым людям по предъявлении пенсионного удостоверения, то теперь женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, достаточно будет предъявить документ, подтверждающий возраст.

По всем вопросам, касающимся муниципальных льгот и мер социальной поддержки, можно обращаться в районные администрации Новосибирска.

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