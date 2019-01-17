Строительство центра генетических технологий в Новосибирске оценивается примерно в 30 млрд. рублей, которые поступят из федерального бюджета. Первым этапом реализации проекта станет создание центра геномных исследований. Об этом 17 января журналистам сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

«Центр генетических технологий является системообразующим проектом в рамках «Академгородка 2.0″. Если говорить о научной составляющей, то первый важный шаг в реализации этого проекта — участие Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) в конкурсе на создание научного центра мирового уровня в области геномных исследований. Стоимость центра оценивается в масштабах порядка 30 млрд. рублей», — сказал Алексей Васильев.

По словам министра, центр геномных исследований (который является первым объектом в рамках проекта центра генетических технологий) оценивается в 1-2 млрд. рублей, которые будут выделены до 2024 года, по несколько сот миллионов рублей в год.

Конкурс по реализации проектов научно-образовательных центров мирового уровня будет объявлен весной 2019 года. По его результатам определятся проекты научных институтов в стране, на которые будут выделены федеральные средства. Итоги конкурса будут подведены в конце лета. «Я думаю, что заявка ученых из ИЦиГ СО РАН будет конкурентоспособной и будет соответствовать условиям конкурса», — отметил Алексей Васильев.

Напомним, что в 2018 году проект центра генетических технологий на базе ИЦиГ СО РАН был одобрен правительством Новосибирской области в рамках проекта развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

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