ДК имени Октябрьской революции возглавит Алексей Крыжановский

Алексей Крыжановский, оперный певец и солист филармонии, станет новым руководителем ДК имени Октябрьской революции.

Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» Алексей Крыжановский, от министерства культуры Новосибирской области ему поступило предложение возглавить ДК имени Октябрьской революции. И он согласился.

Алексей Крыжановский родился в 1974 году. По данным его странички в социальных сетях, он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специализации теплогазоснабжение и вентиляция. Также учился в новосибирской консерватории им. Глинки на вокальном факультете. Алексей Крыжановский вел погоду на областном телеканале, озвучивал рекламу и документальные фильмы. После стал солистом филармонии и оперного театра.

Напомним, накануне за выявленные нарушения в работе министерство культуры Новосибирской области инициировало увольнение руководителя «Дома культуры им. Октябрьской революции» Надежды Лобановой.

Решение об увольнении Надежды Лобановой было принято на основании результатов проверки, проведенной в ДК им. Октябрьской революции, которую провела летом 2018 года контрольно-ревизионное управление Новосибирской области. Тогда были установлены нарушения, касающиеся нецелевого использования бюджетных средств. В частности, установлены факты неправомерного начисления заработной платы и премиального вознаграждения при отсутствии экономии средств, оплаты необоснованно завышенной стоимости ремонтных работ по ряду договоров и другие нарушения.

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