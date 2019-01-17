Делегация Алтайского края принимает участие в Гайдаровском экономическом форуме в Москве

Губернатор Виктор Томенко возглавил делегацию Алтайского края на Х Гайдаровском экономическом форуме в Москве. В рамках форума проходит обсуждение экономической ситуации в России и мире.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, в деловой программе Гайдаровского экономического форума запланировано обсуждение экономической ситуации в России и мире, а также здравоохранения, инноваций, применения цифровых технологий, развития территорий и другие вопросы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне выступил на «деловом завтраке» по теме «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса».

Как отметил в своем выступлении глава региона, сельское хозяйство играет существенную роль в социально-экономическом развитии Алтайского края, формируя 20% валового регионального продукта. Площадь пашни составляет более 6,5 млн. гектаров и является самой большой в России.

Также, как пишет пресс-служба правительства региона, в Алтайском крае продолжится работа по цифровизации сельского хозяйства. В региональном аграрном университете будет создан центр компетенции по данному направлению. Планируется расширить краевой фонд пространственных данных и предоставлять на его основе государственные услуги в электронном виде. Продолжится и комплексное внедрение в экспериментальных хозяйствах системы цифрового сельскохозяйственного производства на основе навигационно-информационных систем и систем высокоточного позиционирования.

Вдобавок, в интервью ТАСС Виктор Томенко сообщил, что рост инвестиций в экономику Алтайского края, по уточненным данным, ожидается в 7-10%. Сумма вложений составит более 90 млрд. рублей.

Напомним, юбилейный X Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» проходит в Москве с 15 по 17 января 2019 года. Международная конференция традиционно организуется в российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ при поддержке Института экономической политики имени Егора Гайдара и Ассоциации инновационных регионов страны.

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