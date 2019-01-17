Глава Березовского городского округа Кузбасса подозревается в получении взятки

Уголовное дело следственным комитетом по Кемеровской области возбуждено в отношении 46-летнего главы Березовского городского округа Дмитрия Титова. Его подозревают во взяточничестве.

По данным пресс-службы следственного комитета РФ по Кемеровской области, глава Березовского городского округа Дмитрий Титов заподозрен в получении взятки в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 16 января текущего года сотрудниками УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области глава Березовского городского округа задержан на выходе из здания коммерческой организации. У чиновника были обнаружены при себе 280 тыс. рублей. Предположительно, он получил их коррупционным путем.

Эти деньги, предполагают следователи, Дмитрию Титову передали сотрудники данной коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. Причем каких именно — предстоит установить следствию.

На данный момент, в офисе компании проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты деньги и документация. В ближайшее время планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего руководителя детско-юношеского центра «Планетарий» Сергея Масликова.

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