Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

Оформление моментальной бизнес-карты Сбербанка происходит в течение нескольких минут. Ее может получить при открытии расчетного счета как действующий клиент банка, так и новый.

Как рассказали пресс-службе Сбербанка, банк запустил продукт «Моментальная бизнес-карта». Он обеспечивает доступ к расчетному счету компании в режиме 24/7 через интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Бизнес-карта действует 1 год. Плата за ее обслуживание не взимается.

По бизнес-карте Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, Сбербанк продолжает работать над тем, чтобы корпоративным клиентам было еще удобнее пользоваться продуктами финансового учреждения. Моментальная бизнес-карта — еще один инструмент современного бизнесмена. Ее название говорит не только о легкости и быстроте доступа клиента к средствам компании, но и о скорости проведения операций. Впечатляет и быстрота оформления этого продукта, весь процесс занимает несколько минут.

С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. В связи с этим, тратить деньги на комиссию за платежные поручения пользователю бизнес-карты больше не придется. При подключении СМС-информирования отчет о каждой операции по бизнес-карте поступает в момент совершения операции, что помогает контролировать расходы. Лимиты по каждой бизнес-карте можно устанавливать онлайн, а также просматривать отчеты о расходах по ним.

Моментальную бизнес-карту можно получить в отделении как действующим клиентам, так и новым. Сделать это можно сразу при открытии расчетного счета или при оформлении пакета услуг «Легкий старт».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на должность заместителя председателя Сибирского банка ПАО Сбербанка назначен Сергей Кузнецов. Он будет руководить блоком «Корпоративный бизнес».

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