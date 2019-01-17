Сотрудники новосибирских организаций задолжали по налогам почти 90 млн. рублей

Почти 850 работодателей получили от налоговых органов Новосибирской области информацию о задолженности по имущественным налогам у сотрудников. Общая сумма по всем адресатам превысила 89 млн. рублей.

По информации пресс-службы управления Федеральной налоговой службы

по Новосибирской области, среди адресатов, которые получили уведомления о долгах по налогам своих сотрудников, организации и учреждения с максимальной штатной численностью, органы исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственные организации.

Как отметила начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС Наталья Шелехова, после 3 декабря 2018 года не уплаченные налоги стали долгом, который будет расти каждый день до полного погашения. В случае неуплаты имущественных налогов у людей появятся дополнительные расходы. Дело в том, что каждый день им будут начисляться пени, кроме того, придется оплатить государственную пошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительский сбор, а также расходы на совершение исполнительных действий.

Для взыскания денежных средств специалисты УФНС, в первую очередь, направляют должникам требования об уплате налогов и сборов. В случае игнорирования, они могут выслать письмо работодателю должника о том, что он не исполняет обязанность по уплате налоговой задолженности. После этого налоговики имеют право обратиться за взысканием задолженности в суд, в свою очередь, служба судебных приставов может наложить арест на имущество, приостановить операции по банковским счетам должников и даже ограничить выезд за рубеж.

В связи с этим, управление налоговой службы напоминает, что проверить наличие задолженности можно в налоговой инспекции по месту своего учета, а также в офисах МФЦ. Кроме того, узнать о долге и произвести оплату онлайн возможно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ» или через сайт госуслуг.

Оплатить задолженность можно также на сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Причем налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других лиц, например, родственников, через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Напомним, не так давно «Континент Сибирь» писал, что следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении директора угольного предприятия Кузбасса. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов. По версии следствия, он мог скрыть 17 млн. рублей.

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