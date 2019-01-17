В правительстве Омской области новые кадровые решения

Первое в наступившем году заседание правительства Омской области началось с кадровых вопросов. От занимаемой должности освобожден замминистра региона Сергей Жернаков.

Как следует из повестки заседания правительства Омской области, размещенной на официальном сайте губернии, первым вопросом министр образования Татьяна Дернова предложила освободить от должности своего заместителя Сергея Жернакова. В министерстве чиновник курировал материально-техническую сферу образовательного процесса и сферу государственных закупок.

По информации региональных СМИ, отставка Сергея Жернакова связана с истечением срока действия его срочного служебного контракта. В должности заместителя министра образования Омской области чиновник работал с апреля 2017 года. До этого времени на протяжении десяти лет он трудился в ТГК-11. Кто займет его место, пока не сообщается.

Теперь среди подчиненных Татьяны Дерновой остались первый заместитель Лариса Устинова, а также Инесса Артемова, Елена Корчагина и Лариса Жукова, которые также являются замами министра.

Кроме того, на заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Владимир Куприянов предложил с 17 января назначить своим первым заместителем Сергея Добрых, а заместителями — Ирину Варнавскую, Ларису Нагорную и Олега Проскурина. В таком составе команда уже трудилась в 2018 году. Министр таким образом обозначил свою позицию, что хотел бы сохранить существующее положение дел.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что глава Омской области подписал изменения, внесенные в указ губернатора от 23 января 2004 года. Тем самым Александр Бурков уменьшил численность государственных служащих в пяти министерствах и двух главных управлениях региона.

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