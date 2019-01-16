Представительство туроператора «Русский Экспресс» появится в Новосибирске

Туроператор «Русский Экспресс» заходит в Новосибирск. Сейчас руководство компании рассматривает возможность организации в столице Сибири своего представительства.

Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» директор по рекламе туристического холдинга «Русский Экспресс» Иван Сальников, представительство туроператора может появиться в Новосибирске в ближайшее время. Сейчас решается вопрос с кадрами и квалифицированными специалистами, которые будут работать в офисе компании.

Однако, Иван Сальников подчеркнул, что вне зависимости от того, появится представительство или нет, Новосибирск уже включен в новый формат бизнеса туроператора. Теперь при помощи системы «Онлайн Экспресс» агентства могут собрать тур практически в любую точку мира с вылетом из столицы Сибири.

Туроператор «Русский Экспресс» основан в 1996 году. Сегодня это один из крупных игроков туристического рынка России. В его сеть входит несколько тысяч агентств из всех регионов РФ, а также более 50 уполномоченных агентов, работающих под брендом компании. «Русский Экспресс» работает в европейской части России. Центры продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Компания предоставляет сложные динамические туры более чем по 90 направлениям по всему миру и различные виды отдыха. В декабре холдинг открыл офис в Омске.

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