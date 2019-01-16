Власти Новосибирска планируют продолжить судебное разбирательство со строительной компанией АльянсСтрой несмотря на то, что Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным запрет мэрии на строительство застройщиком бизнес-центра на участке около лицея №22 «Надежда Сибири». Об этом 16 января сообщили в мэрии Новосибирска.

«Мэрия собирается обжаловать решение суда по этому делу», — заявил пресс-секретарь главы города Новосибирска Артем Роговский.

Напомним, что 18 ноября 2018 года от строительной компании «АльянсСтрой» поступил иск к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в котором застройщик требовал разрешить дальнейшую стройку бизнес-центра у лицея №22 «Надежда Сибири». По итогу разбирательства Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным запрет мэрии на строительство бизнес-центра.

Ранее, в связи со строительством бизнес-центра рядом с лицеем №22 застройщиком «АльянсСтрой», был уволен начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Анатолий Мотыга. Напомним, что о планах по строительству этого объекта было известно еще с 2008 года. На тот момент предполагалось возведение на территории лицея спортивного комплекса с двухуровневой парковкой, а перед лицеем планировалось построить 9-этажный бизнес-центр. Однако эти планы не были реализованы. В 2018 году площадки были объединены, и мэрией города было выдано разрешение на строительство бизнес-центра. Предполагалось, что инвестор должен был сначала достроить спортзал школе, а потом уже строить здание бизнес-центра. Источники «Континента Сибирь» связывают увольнение начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Анатолия Мотыги с выдачей разрешения на строительство этого объекта. Сам Анатолий Локоть опровергает этот тезис. Также 22 октября мэр города распорядился остановить строительство бизнес-центра.

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