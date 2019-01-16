Мэрия Новосибирска собирается продолжить судиться с застройщиком около лицея «Надежда Сибири»

 

Власти Новосибирска планируют продолжить судебное разбирательство со строительной компанией АльянсСтрой несмотря на то, что Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным запрет мэрии на строительство застройщиком бизнес-центра на участке около лицея №22 «Надежда Сибири». Об этом 16 января сообщили в мэрии Новосибирска. 

«Мэрия собирается обжаловать решение суда по этому делу», — заявил пресс-секретарь главы города Новосибирска Артем Роговский.

Напомним, что 18 ноября 2018 года от строительной компании «АльянсСтрой» поступил иск к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в котором застройщик требовал разрешить дальнейшую стройку бизнес-центра у лицея №22 «Надежда Сибири». По итогу разбирательства Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным запрет мэрии на строительство бизнес-центра.

Ранее, в связи со строительством бизнес-центра рядом с лицеем №22 застройщиком «АльянсСтрой», был уволен начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Анатолий МотыгаНапомним, что о планах по строительству этого объекта было известно еще с 2008 года. На тот момент предполагалось возведение на территории лицея спортивного комплекса с двухуровневой парковкой, а перед лицеем планировалось построить 9-этажный бизнес-центр. Однако эти планы не были реализованы. В 2018 году площадки были объединены, и мэрией города было выдано разрешение на строительство бизнес-центра. Предполагалось, что инвестор должен был сначала достроить спортзал школе, а потом уже строить здание бизнес-центра. Источники «Континента Сибирь» связывают увольнение начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Анатолия Мотыги с выдачей разрешения на строительство этого объекта. Сам Анатолий Локоть опровергает этот тезис. Также 22 октября мэр города распорядился остановить строительство бизнес-центра.

 

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