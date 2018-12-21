Между крупными сибирскими хладокомбинатами разгорается конфликт. Причина напряженности — борьба за бренд «Золотая серия», под которым известный производитель мороженого «Снежный городок» более десяти лет производил продукцию. В компании считают, что конкурент — «Новосибирский хладокомбинат» — воспользовался обстоятельствами и некорректно завладел узнаваемой торговой маркой. Более того, новосибирское предприятие считает действия конкурента некорректными и решило обратиться в суд с намерением взыскать с группы кузбасских компаний более 7,6 млн рублей за якобы понесенный ущерб. В интервью «Континенту Сибирь» директор по маркетингу Группы компаний «Снежный городок» СВЕТЛАНА РУБЛЕВА рассказала об истории вопроса.

— Светлана, когда возник бренд «Золотая серия»? Какова его история?

— Товарный знак «Золотая серия» был нами официально приобретен у другого формального правообладателя в 2003 году. Хотя производство и реализация линейки мороженого «Золотая серия» начались еще раньше. Бренд в короткие сроки занял лидерские позиции за счет крупных вложений в его раскрутку. Срок действия товарного знака был установлен до ноября 2006 года. Полагая, что заявку о продлении срока действия товарного знака должен подать первый правообладатель, мы с заявкой не обратились. А когда поняли свою ошибку, то узнали, что право на товарный знак «Золотая серия» уже зарегистрировано на нашего конкурента ОАО «Новосибирский хладокомбинат». Со своей стороны, мы уверены, что на тот момент новосибирскому предприятию было известно, что мы уже очень давно рекламируем мороженое «Золотая серия», тем более, что в феврале 2007 года мороженое этой торговой марки получило Серебряную медаль на выставке «Мир мороженого и холода», на этой выставке участвовали многие производители мороженого, включая «Новосибхолод».

— Какое значение товарный знак имел для вашей компании?

— Для «Снежного городка» «Золотая серия» была флагманской линейкой, в которой насчитывалось более десяти позиций. На продукцию под этой торговой маркой приходилось до 50 процентов в общем объеме производства. География продаж — вся Россия.

— Решение остановить выпуск мороженого под брендом «Золотая серия» и разработать новую торговую марку — «Золотой резерв» — было вашим? Или прекратить использование спорного товарного знака компанию обязал суд?

— Продукт под товарным знаком «Золотая серия» производился с 2003 года до середины 2016-го. Действия «Новосибхолода» вынудили Новокузнецкий хладокомбинат отказаться от бренда, в который, повторюсь, было вложено большое количество денежных, людских, временных ресурсов. В 2016 году пришла повестка в суд. Когда стали все изучать, выяснили, что на самом деле «Новосибхолод» не производил продукт с размещенным на нем товарным знаком «Золотая серия».

Понимая, что конфликт придется решать в суде, и процесс этот долгий, мы решили разработать новый бренд «Золотой резерв». Судебные споры продолжаются полтора года. В связи с появлением новой торговой марки нам пришлось запускать рекламу, перепечатать большой тираж упаковки, заново раскручивать бренд. Самые большие потери — несколько миллионов рублей — компания понесла на упаковке, которую пришлось утилизировать.

— Расскажите подробнее о компании «Новосибхолод».

— В 2013 году ОАО «Новосибирский хладокомбинат» было ликвидировано в результате банкротства. Несмотря на это в 2016 году мы получили претензию от ОАО «Новосибирский хладокомбинат». Как выяснилось позже, была создана новая организация, о чем нам стало известно только в конце 2016 года, на судебном заседании по иску этой организации-дублера о прекращении использования товарного знака «Золотая серия». После этого мы были вынуждены прекратить производство мороженого «Золотая серия», но компания на этом не остановилась. В 2017 году она обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за использование товарного знака «Золотая серия» с АО «Новокузнецкий хладокомбинат» (дело № А45-15073/2018) и ООО «Кемеровский хладокомбинат» (дело № А45-15076/2018). Судьей Арбитражного суда Новосибирской области Хорошулей Л.Н. взыскано 7,6 млн руб. Это, по нашим данным, одно из самых крупных взысканий в данном суде по аналогичным вопросам.

При этом не было учтено то, что ОАО «Новосибирский хладокомбинат» никогда не производило мороженое «Золотая серия», в связи с чем оно не понесло никаких убытков.

«НК-Холдинг» – объединение торговых, транспортных и производственных компаний, таких как, Кемеровский и Новокузнецкий Хладокомбинаты, транспортная компания «Трансхолод». «Снежный городок» является крупным производителем рыбной продукции, полуфабрикатов и мороженого.

В структуру холдинга также входит киосковая сеть, состоящая из 359 торговых точек на территории Сибири и сеть лавок мороженого «Пломбирная».

По собственным данным компании, «Снежный городок» входит в пятерку крупнейших производителей мороженого в России. Компания развивает и продвигает такие торговые марки мороженого, как «Сибирский факел», «Сибирский уголь», «Золотой резерв», «Броско», «Льдинка», «Пломбир№15», «Мега Айс», а также полуфабрикатов — «Майские», и рыбной продукции — «Золотая тетра».

Численность сотрудников группы компаний превышает 1,5 тыс. человек. Оборот холдинга составляет 2,5 млрд руб. в год. География продаж продукции — более 55 регионов России.

— Что планируете предпринять?

— Примечательно то, что по общим правилам иск подается по месту нахождения ответчика, но в данном случае он рассматривался по месту нахождения истца. Вероятно, ОАО «Новосибирский хладокомбинат» извлекает выгоду из предоставленных ему как процессуальных прав, так и случайно оформленных прав на товарный знак. Чтобы судиться в Новосибирске, иски были предъявлены не только нашим компаниям, но и к не известной нам компании ООО «Атлант». Поэтому иск был подан по месту нахождения одного из ответчиков — ООО «Атлант». Все подобные процессуальные действия неизбежно влекут к увеличению суммы взыскания за счет судебных расходов. Новосибирский хладокомбинат обратился в суд с отдельными заявлениями к Новокузнецкому и Кемеровскому хладокомбинату. В результате в его пользу взысканы расходы на сумму более 200 тыс. рублей, а теперь он обратился в суд опять же с отдельными заявлениями о взыскании компенсации к НХК и КХК. Одной и той же судьей рассматривались одни и те же обстоятельства, но в объединении дел, как и в первый раз, было отказано. Увы, подобный подход не дает возможности справедливо оценить данные обстоятельства.

Не учтено и то, что с 2007 года, когда были зарегистрированы права на товарный знак за ликвидированным ОАО «Новосибирский хладокомбинат», по 2016 год никто не предъявлял нам претензий об использовании этого товарного знака.

Не учтено также, что после того, как объявился новый владелец товарного знака в виде организации-дублера, мы прекратили производство мороженого «Золотая серия». В этой ситуации мы не согласны с тем, что должны компенсировать «Новосибхолоду» более 7 млн руб., ведь никаких убытков не было причинено.

— Вы продолжаете доказывать свою позицию?

— 25 декабря 2018 года в 7-м Арбитражном апелляционном суде (судья Бородулина И.И.) должно состояться рассмотрение нашей апелляционной жалобы на решение по иску к ООО «КХК». Кроме того, в Суде по интеллектуальным правам рассматривается заявление АО «НХК» о признании действий ОАО «Новосибирский хладокомбинат» по приобретению и использованию товарного знака «Золотая серия» актом недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом. Но, учитывая предыдущие судебные разбирательства, на которых наши доказательства и доводы не были приняты, мы опасаемся подобного результата.

Руководство компании готовит обращение в УВД на предмет проверки наличия состава мошеннических действий со стороны «Новосибхолода».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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