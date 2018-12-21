Несколько дней блаженной свободы в новогодние каникулы можно считать самым подходящим временем для встреч с прекрасным. Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» подготовил праздничную программу, в которой можно найти фильмы на любой вкус: семейные, итальянские, модные и просто звёздные для совместных выходов с коллегами, друзьями и родными. Подробности — в материале «КС».

Семейные каникулы

Эта программа, самая обширная и важная, вобрала в себя всё самое лучшее. Здесь, конечно, есть массовые релизы, выходящие в широкий прокат в первую неделю года: новые «Снежная королева: Зазеркалье» и «Три богатыря и наследница престола», волшебная «Мэри Поппинс возвращается», трогательный «Путь домой». Есть в афише и уникальные фильмы, которые не увидишь в других местах. Например, рисованная автобиография сценариста Резо Габриадзе (это он придумал «Не горюй!», «Мимино» и «Кин-дза-дза») под названием «Знаешь, мама, где я был». Или документальный «Класс» про знаменитую Академию балета имени Агриппины Вагановой. Поклонники Свена Нурдквиста всех возрастов с радостью отправятся смотреть новый фильм «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество». Для совместного просмотра с умными подростками идеально подойдёт «Остров собак» Уэса Андерсона. И, конечно же, аниме — вышедший этим летом фильм «Укрась прощальное утро цветами обещаний» или уже ставшая классикой лента Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

Модные каникулы

Кино и мода — поистине неисчерпаемая тема, плодотворный союз двух визуальных миров, каждый из которых по-своему стремится сделать мир прекрасным. Полюбившийся зрителям проект «Пионеры моды», организованный совместно с кинокомпанией «Пионер», возвращается на экраны. Пять документальных фильмов о гениальных дизайнерах и ярких эпохах один за другим появляются в новогодней афише, словно на подиуме. Смотрим и пересматриваем истории о невероятных дизайнерах, сумевших сказать новое слово в истории моды и ввести в мировой культурный обиход стили, прежде бывшие маргинальными. Перфекционист Дрис ван Нотен, неугомонная бабушка панк-движения Вивьен Вествуд, блистательный провокатор Маккуинн и целые поколения, охваченные свингом 60-х и лихорадкой диско, вновь на большом экране. Смотреть их целесообразно всем, кто интересуется культурой в широком смысле слова, в том числе для того, чтобы разглядеть за утилитарной круговертью сезонных коллекций дыхание истинного искусства.

Итальянские каникулы

Программа возвращает два шедевра Паоло Соррентино, с именем которого связывают возрождение мировой славы итальянского кинематографа (его солнечный гений недаром был удостоен «Оскара»). «Великая красота» рассказывает о фееричных приключениях римского светского общества глазами циника, мудреца и писателя в исполнении Тони Сервилло. «Молодость» повествует о другой вечно ускользающей ценности, с которой всем нам рано или поздно предстоит расстаться. За преходящей красотой, частенько воплощенной в соблазнительных формах юных красавиц, наблюдают стареющие друзья-интеллектуалы в исполнении Майкла Кейна и Харви Кейтеля. Если вы планируете отправиться в кинопутешествие по Италии вместе с детьми, обратите внимание на лиричную, теплую комедию режиссера Джанлуки Анcанелли «Из Неаполя с любовью», в которой сам город и его обитатели становятся союзниками незадачливого Чиро, ученика средней школы.

Звёздные каникулы

Это просто отличные фильмы, звёздный статус которых признан во всем. Во-первых, это «Холодная война» Павла Павликовского, продолжающая собирать возможные и невозможные призы, включая награду за лучшую режиссуру и 18-минутную овацию на Каннском кинофестивале. Это удивительно красивое черно-белое кино, история невозможной любви, преодолевающей границы и десятилетия. Фильм порадует и киноманов, и широкую аудиторию. Тем, кто весь декабрь сводил баланс и строил грандиозные планы на будущий год, будет приятно все-таки увидеть нашумевшую «Богемскую рапсодию». Легендарный спектакль «Гамлет: Камбербэтч» стоит того, чтобы пересматривать его в любое время года. «Победа» приглашает любителей балета на праздничные кинотеатральные сеансы балетов «Щелкунчик» и «Баядерка» в постановке Лондонского Королевского театра Ковент-Гарден. Вишенка на торте — уникальный фильм-концерт «Йонас Кауфман: Под звёздами», который подарит встречу с высочайшим вокальным искусством. Один из лучших теноров мира исполнит популярные оперные арии Пуччини и Верди и восхитительные хиты от музыкальной темы из «Крестного отца» до «Вернись в Сорренто».

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