Власти Красноярска хотят расторгнуть контракт с оператором платных парковок и создать для тех же целей муниципальное предприятие. Наблюдатели уверены, что процесс может иметь позитивные итоги, но займет достаточное количество времени.

Администрация Красноярска может разорвать контракт с оператором проекта платных парковок ООО «Инфоком» и создать муниципальную организацию, которая займется развитием этого направления. Об этом на сессии Городского совета заявил вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.

«Речь идет не о решении вопросов «Инфокома», а о дальнейшем развитии проекта. Как и в каком формате он будет развиваться? Думаю, что абсолютно в другом. Считаю, что оператором должен быть город в лице либо муниципального учреждения, либо подведомственного мэрии», — объяснил он.

Скорее всего, новое подразделение будет создаваться на базе МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Также было озвучено, что краевое министерство транспорта уже достигло договоренности о закупке приборов для фиксации нарушений правил парковки, которые позднее будут взяты городом в аренду.

Позднее Логинов объяснил, что речь о моментальном расторжении связей с «Инфоком» не идет, поскольку этому должно предшествовать совершенствование законодательной базы. Поэтому «нельзя обвинять одну только компанию в том, что она неэффективно работает» и без законодательной базы «как бы ни называлось учреждение — компания, МКУ или как-то иначе — эффект будет небольшой».

Как сообщал «КС», проект платных парковок в Красноярске реализовывался с 2015 года. По плану в центре города должны были оборудовать 1500 парковочных мест со стоимостью парковки 30 рублей в час (с 8:00 до 18.00, в остальное время бесплатно). Компания «Инфоком» была привлечена в качестве инвестора. Она взяла на себя обязательства по установке паркоматов, программного обеспечения и запуску автомобилей со специальной системой «Паркон» по выявлению нарушителей. Из собираемых таким образом штрафов 87% должен был получать инвестор, а остальные 13% — перечисляться в бюджет города.

Сумма инвестиций первоначально оценивалась в 71 млн рублей. Известно, что стоимость повышалась из-за изменения курсов валют, но новый объем вложений не обнародовался. Также большую сложность для проекта создало отсутствие законодательного утверждения санкций за отказ вносить деньги в систему.

Летом уходящего года претензии к проекту высказала и прокуратура. За три года работы система получила только около 600 тыс. рублей, что в 26 раз ниже плана. Одной из причин этого называется медленная работа административных комиссий. Как объяснил на сессии Владислав Логинов, ежедневно система фиксирует от 800 до 1000 нарушений за неоплату парковок, однако административные комиссии могут выписать только около 30 протоколов в день. Решением проблемы может стать система автоматической фиксации, когда автомобилист сможет моментально получать уведомление о штрафе на электронную почту.

Руководитель компании «Инфоком» Дмитрий Вилков к моменту сдачи материала прокомментировать инициативу городских властей не смог: сначала попросил перезвонить позже, а затем не отвечал.

Депутат Городского совета Красноярска Олег Бубновский считает, что реализовывать проект на базе муниципального предприятия эффективнее, чем с привлечением частного инвестора. Однако в любом случае до запуска платных парковок еще далеко, полагает он.

«В первую очередь надо сказать, что платные парковки должны быть. Через это прошли многие страны мира. Мы можем обсуждать границы, что именно относить к центру города, мы можем поднимать вопрос о бесплатных перехватывающих парковках. Но нет другого способа обеспечить свободные места в городе без платных парковок. Идеальным вариантом я считаю создание профильного муниципального предприятия. Какие-то функции может взять на себя частный инвестор, которого необходимо определять через конкурсные процедуры. Но в любом случае нужно понимать, что пока все еще не разработан механизм введения этой системы. И зависит это даже не от нас, а от коллег из Законодательного собрания. И даже если этой работой заняться прямо сейчас, то надо понимать, что до фактической реализации нововведения нас отделяет еще достаточно серьезный промежуток времени», — рассуждает муниципальный парламентарий.

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