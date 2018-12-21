С 10 декабря 2018 года по 31 января 2019 года Парк флоры и фауны «Роев ручей» и ФГБУ «Заповедники Таймыра» при поддержке Главного управления образования администрации города Красноярска проводят художественно-литературный конкурс «Звезда Арктики – Умка». Конкурс посвящен животным северных территорий Красноярского края и символу Арктики — белому медведю, как виду, находящемуся на грани исчезновения.

Как отмечают организаторы, в конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 18 лет со своими творческими работами по пяти номинациям: рассказ, сказка, стихотворение, эссе, очерк. Итоги конкурса будут подведены 31 января 2018 года. Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте Парка флоры и фауны «Роев ручей», ФГБУ «Заповедники Таймыра», в группе «В контакте», а победители конкурса будут награждены дипломами.

Напомним, что совсем недавно в Парке «Роев ручей» появился новый жилец, истинный хозяин и символ Арктики — молодая полуторагодовалая медведица Урса (Урсула), история спасения которой никого не оставила равнодушным.

История Урсулы началась на острове Диксон, где юная медведица едва не погибла от голода, поскольку была еще слишком мала для того, чтобы самостоятельно охотиться.

В поисках пищи осиротевшая медведица прибилась к человеческому жилью. Пытаясь выжить, малышка питалась чем придется, в том числе на местной свалке. Иногда она оставалась ночевать прямо под домами, а по ночам местные жители слышали ее плач.

К счастью, они не остались равнодушными к судьбе медвежонка. Совместно с компанией «Роснефть» и «Обществом сохранения и изучения дикой природы» была организована специальная операция по спасению малышки. Под наблюдением опытного ветеринарного врача и зоолога медведица была доставлена в красноярский Парк флоры и фауны «Роев ручей». Но и на этом участие неравнодушных людей в судьбе медведицы не закончилось.

Компания «Роснефть» в партнерстве с Парком «Роев ручей» провела Всероссийский конкурс с приятными памятными подарками от Компании. Участникам предложили выбрать имя для медведицы. Неожиданно конкурс собрал столько вариантов имен, что выбрать то самое, подходящее оказалось не так просто! В шорт-лист вошли десять самых трогательных и красивых имен. Победителем было выбрано имя Урса (Урсула) — вариант, предложенный учениками школы на о. Диксон, принимавшими активное участие в спасении медведицы. Кстати, Урсула (с латыни – медведица) — самая яркая звезда в созвездии Малой Медведицы.

Подробности конкурса можно узнать на сайте Парка «Роев ручей».

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