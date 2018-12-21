Областной совет сделал равнозначными понятия «Кемеровская область» и «Кузбасс»

Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил понятие «Кузбасс» как второе официального наименования региона. Данное предложение депутаты поддержали единогласно.

Вопрос о том, чтобы приравнять названия «Кемеровская область» и «Кузбасс», депутаты регионального совета рассмотрели на очередной сессии. Решение о внесении изменений в Устав Кемеровской области было принято народными избранниками единогласно.

Теперь власти Кемеровской области, как сообщает ТАСС, направят обращение к президенту России Владимиру Путину. Это необходимо для того, чтобы глава государства своим указом внес соответствующие изменения в статью Конституции РФ, после чего инициатива вступит в законную силу.

Напомним, по информации пресс-службы областной администрации, 3 октября Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с предложением сделать равнозначным названия «Кемеровская область» и «Кузбасс».

Как отметил губернатор, впервые название «Кузбасс» было введено в 1842 году русским ученым Петром Чихачевым. А «Кемеровская область» появилась в 1943 году, когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный самостоятельный субъект. Во всех официальных документах употребляется название «Кемеровская область». При этом на неофициальном уровне более популярным остается слово «Кузбасс».

Сергей Цивилев подчеркнул, что слово «Кузбасс» характеризует именно экономику региона. Область была и есть в числе лидеров угольной отрасли и металлургии России. Поэтому губернатор предложил сделать юридически равными оба названия и «Кемеровская область», и «Кузбасс».

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в ноябре глава Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к жителям региона с бюджетным посланием. Цивилев много говорил об амбициозных планах, готовящемся рывке и высказывал уверенность, что регион «выйдет на новые качественные рубежи».

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