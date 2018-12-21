Ситуацию на рынке цемента сложно назвать стабильной. Руководство крупнейшего предприятия по производству цемента в Сибирском федеральном округе — холдинга «Сибирский цемент» — с одной стороны, констатирует стагнацию в отрасли, с другой, прогнозирует плавный рост до 2025 года.

Потребление цемента в регионах СФО в 2018 году сократится до 5 млн тонн. Падение спроса продолжается последние четыре года: если в 2014-м емкость сибирского рынка достигла максимума за последние десять лет и составила 7,3 млн тонн, то к 2017-му этот показатель снизился до 5,05 млн. Объем продукции, выпущенной заводами «Сибцема», за тот же период упал с 4,3 млн тонн до 3,1 млн. В этом году цементники рассчитывают прибавить к данному показателю один процент. По прогнозам, «в плюсе» уходящий год завершат Топкинский и Красноярский заводы. Предприятия выпустят 2,09 млн тонн цемента (+1% к уровню 2017 года) и 688,5 тыс. тонн цемента (+2% к уровню 2017-го) соответственно. На Тимлюйском цемзаводе объем производства упадет на 4 процента — до 324,3 тыс. тонн.

Как отметили руководители «Сибцема» в ходе пресс-конференции 14 декабря, в ближайшее время восстановления спроса на цемент в Сибири не произойдет. «Такие факторы, как снижение доходов и платежеспособного спроса населения, запрет на долевое строительство, отсутствие отработанных механизмов использования эскроу-счетов, сужение рынка страховых услуг, повышение НДС и ключевой ставки Центробанка окажут негативное влияние на развитие строительной отрасли. Соответственно говорить о значительном росте потребления цемента в России в целом и в СФО в частности не приходится», — подчеркнул первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

Оттолкнуться от дна

И всё же постепенно спрос на цемент будет увеличиваться. «В этом году рынок достиг дна, и мы надеемся от него оттолкнуться», — заявил в начале своего выступления вице-президент холдинга «Сибирский цемент» по инвестиционному развитию Александр Черепанов. По расчетам специалистов компании, плавный рост объемов потребления цемента в СФО начнется уже в конце следующего года. Но пиковых показателей в 8,6–8,7 млн тонн Сибирь достигнет только к 2025 году: примерно 5,9 млн тонн цемента «потребует» сектор жилищного строительства, около 1,6 млн «уйдет» на возведение дорог, еще 1,2 млн «потребят» инфраструктурные стройки.

Однако по данному сценарию события станут развиваться только в том случае, если будут выполнены мероприятия в рамках федеральных программ по строительству, реализованы глобальные проекты освоения богатых месторождений СФО. «В Сибири, занимающей огромную площадь, сосредоточено до 70 процентов запасов природных ресурсов страны. И, несмотря на то, что государство взяло курс на диверсификацию экономики, в ближайшие 20–30 лет добыча полезных ископаемых будет расти. А значит, потребуется соответствующая инфраструктура: порты, дороги, аэродромы, — отметил Александр Черепанов. — Стратегия развития нашей компании строится с учетом данных факторов».

Именно поэтому в уходящем году в «Сибцеме» стартовала беспрецедентная по объемам финансирования инвестиционная программа. По итогам 2018 года в техническое перевооружение предприятий вложено более 2,3 млрд рублей. Средства направлены на все заводы холдинга.

Заводы станут эффективнее

На «Топкинском цементе» в настоящее время завершают модернизацию вращающейся печи обжига № 3. В реализацию проекта, предполагающего установку электрофильтра ELEX, за 2018–2019 гг. будет вложено около 256 млн руб., пуск объекта запланирован на первый квартал 2019-го. Почти 41,5 млн руб. выделено на техническое перевооружение подстанции «Гидрофол» цеха «Сырьевой». Установив вместо высоковольтных ячеек советского образца современные аналоги фирмы АВВ, специалисты повысили уровень надежности электроснабжения завода.

На «Красноярском цементе» возводят единую 130-метровую дымовую трубу для печей обжига, ей предстоит заменить три устаревших. Кроме того, эксплуатация новой трубы позволит улучшить условия рассеивания загрязняющих веществ в слоях атмосферы, что в целом снизит воздействие на окружающую среду в Красноярске. Труба будет оснащена необходимым оборудованием для мониторинга исходящих пылегазовых потоков. На проведение запланированных работ в 2018–2019 гг. потребуется 311 млн руб. Кроме того, на предприятии идет модернизация вращающейся печи № 5, предусматривающая разделение топливного тракта и установку вместо топливной форсунки многоканальной горелки, рукавного фильтра и вытяжного вентилятора.

Эксплуатация современной горелки обеспечит полноту сгорания угольного топлива, что приведет к снижению количества выбросов газообразных веществ. На реализацию проекта за 2017–2019 гг. выделят около 250 млн руб.

На Тимлюйском цементном заводе в 2018 году завершен первый этап работ по техперевооружению системы электроснабжения цеха «Горный». В подразделении установлены комплектное распределительное устройство напряжения и комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, а также построена кабельная эстакада, соединяющая оба объекта со зданиями конусной и щековой дробилки.

Инвестиции — 33 млн руб. Кроме того, на предприятии окончено строительство нового весового комплекса: летом 2018-го специалисты ввели в эксплуатацию вторую весовую платформу, что позволило разделить потоки на въезд порожнего и выезд груженого автотранспорта. Общая стоимость проекта, стартовавшего в прошлом году, — около 17 млн руб.

Продолжает «Сибцем» и экологическую модернизацию. На проведение экологических мероприятий в 2018 году выделено более 550 млн руб.

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Более 76,3 млн руб. в 2018-м компания направила на внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами. Пополнился и парк спецтехники — на предприятия поступили новые бульдозеры, погрузчики, седельные тягачи. В связи с дефицитом подвижного состава расширен парк компании «КузбассТрансЦемент», отвечающей за железнодорожную доставку продукции холдинга. В уходящем году приобретено 200 полувагонов стоимостью 610,1 млн руб. и 190 крытых вагонов стоимостью 619,1 млн руб. Таким образом, сегодня в распоряжении ООО «КузбассТрансЦемент» 1755 хоппер-цементовозов, 255 крытых и 1747 полувагонов.

В 2019 году «Сибцем» намерен вложить в переоснащение своих активов до 4,5 млрд рублей. «Завершив инвестиционную программу, рассчитанную на пять лет, мы выйдем на качественно новый уровень — получим современные и эффективные производства», — резюмировал Геннадий Рассказов.

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