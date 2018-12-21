Лидер Новосибирской областной организации ЛДПР, депутат Госдумы РФ ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ считает, что влияние партии в регионе растет. С чем это связано, он рассказал в интервью «Континенту Сибирь».

— Вы уже во второй раз избрались в Государственную Думу РФ, в настоящее время являетесь первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Почему был выбран именно этот комитет?

— Очень своевременно заданный вопрос, если учесть, что 9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией. Помните, в романе Вайнеров Глеб Жеглов говорил о драконе с тремя головами, имя которым — трусость, жадность и предательство? Вот они и порождают коррупцию, которая до сих пор является серьезной проблемой для нашей страны, она тормозит развитие экономики и реализацию госпрограмм. Недаром в Новосибирске на заседании региональной антикоррупционной комиссии так много внимания было уделено профилактике коррупции в ходе аукционов и тендеров по проведению дорожно-строительных работ в регионе. Борьбе с коррупцией на местах требуется серьезная поддержка на законодательном уровне, именно поэтому я вошел в соответствующий комитет Госдумы, это одно из самых важных направлений моей депутатской работы.

— Избиратели подсказывают вам темы законодательных инициатив?

— Я много работаю в регионе, встречаюсь со своими избирателями и стремлюсь выполнять их наказы. Скажем, в моей родной школе № 7 Дзержинского района Новосибирска есть кадетские классы, обучение в которых дает школьникам возможность связать свою жизнь с МЧС и правоохранительными органами. Эта форма школьного образования весьма эффективна, и два кадетских учреждения Новосибирска обратились ко мне с предложением поднять на законодательном уровне вопрос об унификации государственных стандартов и программ в сфере кадетского образования. Был проведен круглый стол в Госдуме, его материалы переданы в три профильных министерства, и вскоре военно-патриотическое направление в сфере образования получит законодательное наполнение.

Встречи с избирателями дают возможность доносить мнение наших граждан до СМИ и озвучивать его на мероприятиях разного уровня. Например, ко мне нередко поступают сигналы о распространении наркотиков через соцсети, основные собственники и организаторы сетей распространения при этом находятся за рубежом. На заседании расширенной рабочей группы в Госдуме в рамках деятельности нашего комитета мы обсудили эту проблему, и в законодательную проработку ушли предложения экспертов из правоохранительных органов, принимавших участие в работе группы, также эта проблема звучала на международной конференции «Парламентарии против наркотиков», что было впоследствии учтено при подготовке поправок в закон об ответственности за пропаганду и рекламу оборота наркотиков через интернет. Вообще я считаю, что общественное противостояние наркоугрозе должно носить системный характер, и ЛДПР принимает самое непосредственное участие в этом процессе — в Новосибирской области объявления о продаже спайсов вымарываются добровольцами из ЛДПР и привлеченными ими неравнодушными гражданами.

— Вы второй раз приняли участие в выборах губернатора Новосибирской области и набрали 17,35%, в десяти районах региона и в Дзержинском районе Новосибирска вам удалось набрать более 20% голосов, а в Черепановском районе — даже 34%. Почему именно на этих территориях вам удалось добиться такого результата?

— Секрет этого прост. ЛДПР работает на благо простых людей, и избиратели это ценят. Наш Евгений Лебедев является депутатом горсовета по одномандатному округу № 2 в Дзержинском районе, он заслужил уважение жителей района своим неравнодушием, знанием проблем и упорной работой по их решению. Не считая Новосибирска, в семнадцати районах и городах региона работают наши общественные приемные, где юристы ЛДПР реально помогают людям восстановиться на работе, получить жилье, произвести перерасчет пенсии. Мы заставляем чиновников на местах ремонтировать жилье и дороги, восстанавливать автобусные маршруты, обеспечивать качество услуг ЖКХ, возвращать незаконно отнятые у граждан льготы. Скажем, в приемной того же Черепановского района Новосибирской области всегда множество посетителей, ведь, по сути, мы — единственные, кто может спасти жителей района от чиновничьего произвола. Стоит ли после этого удивляться, что в Черепановском районе за меня проголосовало 34% избирателей на губернаторских выборах, а из семи муниципальных избирательных кампаний, начиная с 2016 года, мы выиграли шесть. Реальная, а не показная забота о людях — вот залог доверия граждан.

— Впереди очередные выборы: в 2019-м году — выборы мэра Новосибирска, в 2020-м — выборы в Законодательное собрание и Совет депутатов Новосибирска. Будет ли ЛДПР в Новосибирской области принимать участие в этих кампаниях? Ожидаются ли какие-то новые подходы к работе с избирателями?

— Наша партия придерживается принципа: участвовать во всех выборах, потому что это дает возможность влиять на судьбу региона конкретными делами. В Новосибирской области больше кандидатов, чем от ЛДПР, выставляет только партия власти. И наши кандидаты показывают отличные результаты. Например, Руслан Федореев на выборах в Совет депутатов Татарского района набрал 70,6% голосов, а Дмитрий Курочкин на недавних довыборах в Совет депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района получил более 42% голосов, заняв первое место. В региональном отделении ЛДПР подросло целое поколение молодых лидеров, которые на деле доказывают свою способность побеждать на выборах. Им не надо изобретать велосипед и придумывать какие-то новые подходы к ведению выборов: просто кандидат идет в каждый дом, лично общается с людьми. И это приносит свои результаты.

— Вы уже баллотировались на пост мэра Новосибирска в 2014 году. Имеются ли сейчас у вас или ваших товарищей по партии амбиции для участия в следующих выборах мэра?

— Прежде всего, хочу подчеркнуть, что речь не идет о политических амбициях. На выборы должен идти человек, у которого имеются конкретные идеи по улучшению жизни горожан, по оптимизации бюджета, по совершенствованию городского хозяйства. Поэтому на грядущих выборах мэра ЛДПР планирует выдвинуть Евгения Лебедева, которого я уже упоминал. Евгений Владимирович в горсовете принимает участие в работе двух важных для города комиссий, он энергичен и хорошо знаком людям по результатам своей практической деятельности.

— В 2018 году в Новосибирске предметом активных дискуссий стал ход подготовки и реализации масштабных инфраструктурных проектов: четвертого моста через Обь, новой ледовой арены. Какой позиции по этим вопросам придерживается ЛДПР?

— Конечно, новый мост и ледовая арена — это замечательно. Кроме этого, нужно решить еще массу проблем. Горожанам необходимо расширение сети общедоступного транспорта, необходимы новые станции метро в придачу к уже имеющимся тринадцати, реконструкция платформ и строительство остановок для железнодорожного электротранспорта, прокладка трамвайных путей на Плющихинский жилмассив, в Затулинский и Южно-Чемской микрорайоны. Об этом я постоянно слышу из уст своих избирателей. И эти вопросы, безусловно, нужно решать в первоочередном порядке. Но еще хочу отметить, что возведение новой ледовой арены (кстати, строящейся в основном на средства федерального бюджета) повлечет за собой строительство и объектов инфраструктуры, что очень ценно для города: станция метро «Спортивная» и новые дороги в этом районе значительно улучшат транспортную ситуацию. Не надо также забывать и о том, что для Новосибирска хоккей — это практически культовый вид спорта, и проведение в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею серьезно поднимет престиж нашего региона.

— Чем обусловлено ваше внимание к внедрению цифровых технологий в сферу здравоохранения?

— Здоровье нации — это наша основная ценность, поэтому вопросы цифровизации здравоохранения нужно решать в первоочередном порядке. Несмотря на то, что большинство муниципальных поликлиник неплохо оснащены компьютерным оборудованием, оставляют желать лучшего электронные сервисы, связанные с работой поликлиник и больниц. Избиратели часто рассказывают мне, с какими сложностями им приходится сталкиваться, чтобы просто записаться на прием к специалисту или на диагностическое исследование, как невозможно узнать хотя бы расписание работы врачей, как теряются бумажные медицинские карты. Это подрывает доверие россиян к медицине и вынуждает заниматься самолечением. Я считаю, что программа «Электронное здравоохранение» способна выступить драйвером развития системы услуг в сфере медицины. Особенно это актуально для сельских территорий, которым необходимо дать первоочередной доступ к телемедицине, что значительно расширит функционал фельдшерско-акушерских пунктов.

Вообще проблемы сельского здравоохранения касаются не только цифровизации. Я уже неоднократно говорил о том, что сельская медицина испытывает кадровый голод. Маленькие зарплаты, тяжелейшие условия работы, низкое лекарственное и техническое обеспечение, серьезная нехватка ФАПов и спецтранспорта — всё это не способствует закреплению кадров на селе. Чтобы медицинские специалисты оставались в сёлах, им нужно выделять служебное жилье и давать различные социальные льготы, в том числе компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг. Вот тогда, вкупе с внедрением цифровых технологий в здравоохранение, мы получим крепкую и эффективную сельскую медицину.

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