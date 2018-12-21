Семья Ракшиных приобрела офисное здание площадью 12 000 квадратных метров между Никитским и Газетным переулками в самом центре Москвы. Сумма сделки составила 2 млрд руб. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По ее данным, покупателем объекта стало ООО «Первый», которое принадлежит семье основателя одного из крупнейших алтайских продуктовых ритейлеров – «Мария-Ра» Александра Ракшина. Издание отмечает, что покупатель заплатил за объект 2 млрд рублей.

Напомним, что алтайская сеть «Мария-Ра» на сегодня является одним из крупнейших региональных продуктовых ритейлеров Сибири. По итогам 2018 года она стала первой по количеству магазинов в Новосибирской области. Во многом этому способствовала сделка по покупке точек сетей «Универсамы удачных покупок» и «Лидер Экономии» братьев Насоленко, а также запуск магазинов на части площадок, которые ранее занимала группа компаний «Холидей». Всего по данным «Ведомостей», у «Марии-Ра» 1080 точек в Сибири.

В 2012 году компания также рассматривала возможность строительства 24-этажного гостиничного комплекса в центре Новосибирска, однако проект не был реализован.

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